Arda Turan'ın Shakhtar'ı, Konferans Ligi'ne veda etti! Final: Crystal Palace-Rayo Vallecano

UEFA Konferans Ligi'nde final belli oldu. Crystal Palace ve Rayo Vallecano, isimlerini finale yazdıran takımlar oldu.

ARDA TURAN'IN SHAKHTAR'INDAN VEDA

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace'a iki maçta da mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Ukrayna ekibi, ilk maçta 3-1 yenildiği Crystal Palace'a İngiltere'de 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi takım, 25. dakikada Pedrinho'nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Shakhtar, 34. dakikada Eguinaldo ile ksoru eşitledi. Skoru belirleyen gol 52. dakikada Sarr'dan geldi.

FATİH TERİM'DEN DESTEK

Fatih Terim, eski öğrencisi Arda Turan'ı bu zorlu karşılaşmada yalnız bırakmadı. 72 yaşındaki teknik adam, Shakhtar Donetsk'e destek vermek adına zorlu mücadeleyi yerinden izlemek için Londra'ya geldi.

RAYO VALLECANO HATA YAPMADI

Günün bir diğer maçında ise Rayo Vallecano, Strasbourg'u deplasmanda 1-0 yendi. İspanyol ekibi, ilk maçı da aynı skorla kazanmıştı. Vallecano'nun golünü 42. dakikada Zurawski attı.