Arda Turan'ın Shakhtar'ı, Konferans Ligi'nde geri döndü!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2025 00:28

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar, 1-0 geriye düştüğü maçta Aberdeen'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek UEFA Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı.

UEFA Konferans Ligi'nin ilk hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında ilk hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova'yı 1-0 yendi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk ise Aberdeen'e konuk olduğu mücadeleyi 3-2 kazandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Aberdeen (İskoçya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-3

Sparta Prag (Çekya) - Shamrock Rovers (İrlanda): 4-1

Fiorentina (İtalya) - Sigma Olomouc (Çekya): 2-0

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-0

Celje (Slovenya) - AEK (Yunanistan): 3-1

Rakow (Polonya) - Universitatea Craiova (Romanya): 2-0

Shelbourne (İrlanda) - Hacken (İsveç): 0-0

Slovan Bratislava (Slovakya) - Strasbourg (Fransa): 1-2

Legia Varşova (Polonya) - Samsunspor: 0-1

