Arda Turan'ın Shakhtar'ı, Konferans Ligi'nde 2 golle kazandı!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında sahasında İzlanda ekibi Breidablik'i ağırladı. Karşılaşmayı Shakhtar Donetsk, 2-0 kazandı.
Ukrayna ekibine karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Artem Bondarenko ve 65. dakikada Kaua Elias kaydetti.
Bu sonucun ardından Shakhtar, galibiyet sayısını 2'ye yükselterek puanını 6'ya çıkardı. İzlanda temsilcisi ise 1 puanda kaldı. Konferans Ligi'nde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'a konuk olacak.
Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar;
Sparta Prag 0-0 Rakow Czestochowa
Samsunspor 3-0 Hamrun
Celje 2-1 Legia Varşova
Noah 1-2 Signa Olomouc
Mainz 2-1 Fiorentina
KuPS Kuopio 3-1 Slovan Bratislava
AEK Larnaca 0-0 Abereen
AEK Atina 1-1 Shamrock Rovers