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Arda Turan'ın Shakhtar'ı ile Bursaspor yenişemedi!

Güncelleme Tarihi:

#Bursaspor#Shakhtar#Arda Turan
Arda Turanın Shakhtarı ile Bursaspor yenişemedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 21:20

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynadığı hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı.

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Bursaspor, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda "kapalı gişe" oynanan karşılaşmayı 36 bin 740 futbolsever taraftar izledi.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da dengeli bir oyun sergiledi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda iki takım da zaman zaman tehlikeli pozisyonlar üretse de skorda eşitlik bozulmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Taraftarlar, maçın ardından iki takım futbolcularını da alkışladı.

ARDA TURAN'A YOĞUN İLGİ

Karşılaşma öncesinde Bursasporlu taraftarlar, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ı tezahüratlarla tribünlere çağırdı. Taraftarın çağrısına karşılık veren Turan, tribünleri gezerek selamladı.

Bursaspor Teksas Taraftar Grubu Lideri Selim Kurtulan, Turan'a çiçek takdim etti.

 

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#Bursaspor#Shakhtar#Arda Turan

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