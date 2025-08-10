×
Arda Turan'ın Shakhtar'ı galibiyeti son dakikada kaçırdı!

#Arda Turan#Shakhtar Donetsk#Ukrayan Ligi
Arda Turanın Shakhtarı galibiyeti son dakikada kaçırdı
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde 3 puanı uzatmalarda kaçırdı.

Ukrayna'nın Lviv şehrindeki Ukraina Stadı'nda Karpaty Lviv'e konuk olan Shakhtar Donetsk, 9. dakikada Newerton'la öne geçerken ev sahibi ekip, 18. dakikada Igor Neves'le beraberliği yakaladı.

Konuk ekip Kaua Elias'la 23. dakikada tekrar öne geçti fakat Karpaty Lviv, Bruno Roberto'nun 77. dakikadaki golüyle skoru 2-2 yaptı.

Shakhtar Donetsk, 82. dakikada Alisson Santana'yla 3-2 öne geçerken 90+1'de Karpaty Lviv, İhor Krosnopir'le 1 gol daha kaydederek beraberliği kurtardı.

Ligde 2 maçın ardından Karpaty Lviv, ilk puanını alırken Shakhtar Donetsk, puanını 4'e çıkardı.

