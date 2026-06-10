Arda Turan'ın Shakhtar'ı, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer etti

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Ukrayna Premier Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Daha önce FC Kryvbas forması giyen 24 yaşındaki Venezuelalı sol kanat oyuncusu Gleiker Mendoza'yı 3 milyon euro ve Athletico Paranaense forması giyen 18 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Bruninho'yu da 11 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Turuncu-siyahlılar, üçüncü hamlesini tanıdık bir simayla gerçekleştirdi.

Shakhtar Donetsk, ezeli rakibi Dinamo Kiev'de oynayan ve 2016-17 sezonunda Fenerbahçe forması da terleten Oleksandr Karavaev'i renklerine bağladığını duyurdu.

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34 yaşındaki tecrübeli sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve 20 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Karavaev, 4 gol - 5 asistlik performans sergilemişti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Karavaev, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giymiş, sarı-lacivertli takımda 6 maçta 1 gol - 1 asist üretmişti.