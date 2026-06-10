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Arda Turan'ın Shakhtar'ı, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu transfer etti

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#Transfer Haberleri#Arda Turan#Fenerbahçe
Arda Turanın Shakhtarı, Fenerbahçenin eski oyuncusunu transfer etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 11:59

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın üstlendiği Ukrayna devi Shakhtar Donetsk, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Oleksandr Karavaev'i renklerine bağladı.

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Ukrayna Premier Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Daha önce FC Kryvbas forması giyen 24 yaşındaki Venezuelalı sol kanat oyuncusu Gleiker Mendoza'yı 3 milyon euro ve Athletico Paranaense forması giyen 18 yaşındaki Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Bruninho'yu da 11 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Turuncu-siyahlılar, üçüncü hamlesini tanıdık bir simayla gerçekleştirdi.

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Shakhtar Donetsk, ezeli rakibi Dinamo Kiev'de oynayan ve 2016-17 sezonunda Fenerbahçe forması da terleten Oleksandr Karavaev'i renklerine bağladığını duyurdu.

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34 yaşındaki tecrübeli sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı ve 20 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Arda Turanın Shakhtarı, Fenerbahçenin eski oyuncusunu transfer etti

PERFORMANSI

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Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Karavaev, 4 gol - 5 asistlik performans sergilemişti.

Arda Turanın Shakhtarı, Fenerbahçenin eski oyuncusunu transfer etti

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Karavaev, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giymiş, sarı-lacivertli takımda 6 maçta 1 gol - 1 asist üretmişti.

Arda Turanın Shakhtarı, Fenerbahçenin eski oyuncusunu transfer etti

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#Transfer Haberleri#Arda Turan#Fenerbahçe

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