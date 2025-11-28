×
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i İrlanda deplasmanından 3 puanla döndü!

Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'ı 2-1 mağlup etti.

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında İrlanda ekibi Shamrock Rovers, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk etti.

Tallaght Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı. Turuncu-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 23. dakika-da Kaua Elias Nogueira ve 77. dakikada Yehor Nazaryna kaydetti. Shamrock'un tek golünü ise 87. dakikada Connor Malley attı.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk puanını 9'a yükseltti ve 4. sıraya yerleşti. Shamrock Rovers ise 1 puanda kaldı ve 35. sıraya geriledi.

Shamrock Rovers Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maçında Breidablik'e konuk olacak, Shakhtar Donetsk ise Hamrun Spartans ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi'nde günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Lech Poznan 2 - 0 Lausanne Sports
  • Sigma Olomouc 2 - 1 Celje
  • Universitatea Craiova 1 - 0 Mainz 05
  • Slovan Bratislava 2 - 1 Rayo Vallecano
  • AZ Alkmaar 2 - 0 Shelbourne
  • Rakow Czestochowa 4 - 1 Rapid Wien
  • Zrinjski Mostar 2 - 1 Hacken
  • Hamrun Spartans 3 - 1 Lincoln Red Imps
  • Omonia Nicosia 2 - 0 Dinamo Kiev
  • Legia Varşova 0 - 1 Sparta Prag
  • Drita 1 - 0 KF Shkendija
  • RC Strasbourg 2 - 1 Crystal Palace
  • Aberdeen 1 - 1 Noah
  • Jagiellonia Bialystok 1 - 0 KuPS Kuopio
  • Rijeka 0 - 0 AEK Larnaca
  • Fiorentina 0 - 1 AEK Atina
  • Breidablik 2 - 2 Samsunspor

