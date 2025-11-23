Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i durdurulamıyor: Ligde son 4 maçta tam 20 gol attılar!

Haberin Devamı

Ukrayna Premier Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde dün akşam Obolon Kiev'e konuk olan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, rakibini 6-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Turuncu-siyahlılar, liderliğini sürdürdü.

SON 4 LİG MAÇINDA 20 GOL!

Shakhtar 4 maçlık bu galibiyet serisinde rakip fileleri 20 kez sarsmayı başardı ve maç başına 5 gol ortalaması yakaladı.

Turuncu-siyahlılar bu süreçte sırasıyla Kudrivka'yı 4-0, Dinamo Kiev'i 3-1, SK Poltava'yı 7-1 ve Obolon Kiev'i de 6-0 mağlup etti.

ZİRVEDE 4 PUANLIK FARK

Ukrayna devi bu galibiyetin ardından 30 puana yükseldi ve 26 puanlı en yakın rakibi LNZ Cherkasy'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Arda Turan'ın öğrencileri ligdeki bir sonraki maçında Kryvbas KR'yi ağırlayacak.