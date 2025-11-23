×
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i durdurulamıyor: Ligde son 4 maçta tam 20 gol attılar!

#Shakhtar Donetsk#Arda Turan#Ukrayna Premier Ligi
Kasım 23, 2025

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'indeki harika performansını sürdürüyor. Turuncu-siyahlılar, oynadığı son 4 lig maçında tam 20 gol atarak gövde gösterisi yaptı ve şampiyonluk yarışında en yakın rakibi LNZ Cherkasy ile puan farkını korudu.

Ukrayna Premier Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde dün akşam Obolon Kiev'e konuk olan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, rakibini 6-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkaran Turuncu-siyahlılar, liderliğini sürdürdü.

SON 4 LİG MAÇINDA 20 GOL!

Shakhtar 4 maçlık bu galibiyet serisinde rakip fileleri 20 kez sarsmayı başardı ve maç başına 5 gol ortalaması yakaladı.

Turuncu-siyahlılar bu süreçte sırasıyla Kudrivka'yı 4-0, Dinamo Kiev'i 3-1, SK Poltava'yı 7-1 ve Obolon Kiev'i de 6-0 mağlup etti.

ZİRVEDE 4 PUANLIK FARK

Ukrayna devi bu galibiyetin ardından 30 puana yükseldi ve 26 puanlı en yakın rakibi LNZ Cherkasy'nin 4 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Arda Turan'ın öğrencileri ligdeki bir sonraki maçında Kryvbas KR'yi ağırlayacak.

