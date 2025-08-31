×
Arda Turan'ın Shakhktar'ı evinde rahat kazandı!

#Arda Turan#Ukrayna Ligi#Shakhtar Donetsk
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Oleksandria'yı 2-0 yendi.

Ukrayna Premier Lig'de Shakhtar Donetsk ile Oleksandria karşı karşıya geldi.

Ukrayna'nın Lviv kentindeki Arena Lviv'de oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 25. dakikada Artem Bondarenko'nun golüyle öne geçti. Maçın 37. dakikasında Pedrinho'nun golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Müsabakanın 69. dakikasında Kaua Elias'la bir penaltıdan yararlanamayan Shakhtar Donetsk, ilk yarıda attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Ligdeki üçüncü galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, 10 puanla 2. sırada bulunuyor.

