Arda Turan'ın Shakhktar'ı evinde rahat kazandı!

Ukrayna Premier Lig'de Shakhtar Donetsk ile Oleksandria karşı karşıya geldi.
Ukrayna'nın Lviv kentindeki Arena Lviv'de oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, 25. dakikada Artem Bondarenko'nun golüyle öne geçti. Maçın 37. dakikasında Pedrinho'nun golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Müsabakanın 69. dakikasında Kaua Elias'la bir penaltıdan yararlanamayan Shakhtar Donetsk, ilk yarıda attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.
Ligdeki üçüncü galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, 10 puanla 2. sırada bulunuyor.