Arda Turan'ın öğrencileri bileti kaptı: İşte Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar!

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabının son haftasında HNK Rijeka'yı konuk etti.
Polonya'nın Krakow şehrindeki Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan mücadele başladığı gibi, golsüz sona erdi.
Bu sonucun ardından Arda Turan'ın öğrencileri lig etabını 13 puan ve +5 averajla 6. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
KONFERANS LİGİ'NDE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR
UEFA Konferans Ligi'nde ilk sırayı alarak doğrudan son 16 turuna yükselen diğer takımlar şu şekilde:
1-) RC Strasbourg
2-) Rakow Czestochowa
3-) AEK Atina
4-) Sparta Prag
5-) Rayo Vallecano
6-) Shakhtar Donetsk
7-) Mainz 05
8-) AEK Larnaca
Konferans Ligi'nde oynanan günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:
AEK Larnaca 1 - 0 KF Shkendija
Zrinjski Mostar 1 - 1 Rapid Wien
Sigma Olomouc 1 - 2 Lech Poznan
Slovan Bratislava 1 - 0 Hacken
RC Strasbourg 3 - 1 Breidablik
Dynamo Kiev 2 - 0 Noah
Lausanne Sports 1 - 0 Fiorentina
Crystal Palace 2 - 2 KuPS Kuopio
AEK Atina 3 - 2 Universitatea Craiova
Celje 0 - 0 Shelbourne
Sparta Prag 3 - 0 Aberdeen
Rayo Vallecano 3 - 0 Drita
Legia Varşova 4 - 1 Lincoln Red Imps
AZ Alkmaar 0 - 0 Jagiellonia Bialystok
Omonia Nicosia 0 - 1 Rakow Czestochowa
Mainz 2 - 0 Samsunspor
Shamrock Rovers 3 - 1 Hamrun Spartans