Arda Turan'ın öğrencileri bileti kaptı: İşte Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar!

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde lig etabının son haftasında HNK Rijeka'yı konuk etti.

Polonya'nın Krakow şehrindeki Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan mücadele başladığı gibi, golsüz sona erdi.

Bu sonucun ardından Arda Turan'ın öğrencileri lig etabını 13 puan ve +5 averajla 6. sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

KONFERANS LİGİ'NDE SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

UEFA Konferans Ligi'nde ilk sırayı alarak doğrudan son 16 turuna yükselen diğer takımlar şu şekilde:

1-) RC Strasbourg

2-) Rakow Czestochowa

3-) AEK Atina

4-) Sparta Prag

5-) Rayo Vallecano

6-) Shakhtar Donetsk

7-) Mainz 05

8-) AEK Larnaca

Konferans Ligi'nde oynanan günün diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

AEK Larnaca 1 - 0 KF Shkendija

Zrinjski Mostar 1 - 1 Rapid Wien

Sigma Olomouc 1 - 2 Lech Poznan

Slovan Bratislava 1 - 0 Hacken

RC Strasbourg 3 - 1 Breidablik

Dynamo Kiev 2 - 0 Noah

Lausanne Sports 1 - 0 Fiorentina

Crystal Palace 2 - 2 KuPS Kuopio

AEK Atina 3 - 2 Universitatea Craiova

Celje 0 - 0 Shelbourne

Sparta Prag 3 - 0 Aberdeen

Rayo Vallecano 3 - 0 Drita

Legia Varşova 4 - 1 Lincoln Red Imps

AZ Alkmaar 0 - 0 Jagiellonia Bialystok

Omonia Nicosia 0 - 1 Rakow Czestochowa

Mainz 2 - 0 Samsunspor

Shamrock Rovers 3 - 1 Hamrun Spartans

