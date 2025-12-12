Arda Turan'ın öğrencileri 3 puanı 3 dakikada aldı!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Malta ekibi Hamrun Spartans'ı 2-0 mağlup etti ve haftayı 2. sırada tamamladı.
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Hamrun Spartans'ın konuğu oldu.
Ta'Qali Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Shakhtar Donetsk, 61. dakikada Luca Meirelles ve 64. dakikada Isaque Severino Silva'nın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini alan Ukrayna temsilcisi haftayı 12 puanla, 13 puanlı lider Strasbourg'un ardında 2. sırada tamamladı.
Arda Turan'ın öğrencileri Konferans Ligi'ndeki son hafta maçında 18 Aralık Perşembe günü Hırvat ekibi Rijeka'yı konuk edecek.