Arda Turan'ın öğrencileri 3 puanı 3 dakikada aldı!

#UEFA Konferans Ligi#Arda Turan#Shakhtar Donetsk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 01:17

Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu Malta ekibi Hamrun Spartans'ı 2-0 mağlup etti ve haftayı 2. sırada tamamladı.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Hamrun Spartans'ın konuğu oldu.

Ta'Qali Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. Shakhtar Donetsk, 61. dakikada Luca Meirelles ve 64. dakikada Isaque Severino Silva'nın attığı gollerle karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde üst üste 3. galibiyetini alan Ukrayna temsilcisi haftayı 12 puanla, 13 puanlı lider Strasbourg'un ardında 2. sırada tamamladı.

Arda Turan'ın öğrencileri Konferans Ligi'ndeki son hafta maçında 18 Aralık Perşembe günü Hırvat ekibi Rijeka'yı konuk edecek.

Konferans Ligi'nde günün oynanan diğer maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Drita 0 - 3 AZ Alkmaar
  • Noah 2 - 1 Legia Varşova
  • Samsunspor 1 - 2 AEK Atina
  • Universitatea Craiova 1 - 2 Sparta Prag
  • KF Shkendija 2 - 0 Slovan Bratislava
  • Fiorentina 2 - 1 Dinamo Kiev
  • Hacken 1 - 1 AEK Larnaca
  • Jagiellonia Bialystok 1 - 2 Rayo Vallecano
  • Breidablik 3 - 1 Shamrock Rovers
  • Rijeka 3 - 0 Celje
  • Rakow Czestochowa 1 - 0 Zrinjski Mostar
  • Aberdeen 0 - 1 RC Strasbourg
  • KuPS Kuopio 0 - 0 Lausanne Sports
  • Lech Poznan 1 - 1 Mainz 05
  • Shelbourne 0 - 3 Crystal Palace
  • Rapid Wien 0 - 1 Omonia Nicosia
  • Lincoln Red Imps 2 - 1 Sigma Olomouc

