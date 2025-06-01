Arda Turan'ın ilk transfer hamlesi Süper Lig'den! Milli futbolcu Shakhtar Donetsk'in radarına girdi

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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan ve Portekizli teknik direktörün yeni sezonda takımın başında kalması halinde takımdan ayrılacağı iddia edilen İsmail Yüksek için sürpriz bir talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Teknik direktörlük görevine Arda Turan'ı getiren Ukrayna Premier Lig ekiplerinden Shakhtar Donetsk, İsmail Yüksek'i transfer gündemine aldı.

26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Fransız ekibi Marsilya'nın da ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyordu.

3 YILLIK DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 30 maçta görev yapan ancak yalnızca 1706 dakika (maç başına 57 dakika) sahada kalan 26 yaşındaki milli futbolcu, 2 asist üretti.