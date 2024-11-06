×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Turan'ın gözdesi; Ahmed Kutucu

Güncelleme Tarihi:

#Ahmed Kutucu#Eyüpspor#Arda Turan
Arda Turanın gözdesi; Ahmed Kutucu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 11:20

Eyüpspor’un milli futbolcusu Ahmed Kutucu, Süper Lig’in ilk 11 haftasında gösterdiği performansla parmak ısırtıyor. 11 maçın tamamında ilk 11’de görev yapan 24 yaşındaki futbolcu; 4 gol, 5 asistlik performansıyla takımının en çok skor katkısı veren ismi konumunda.

Haberin Devamı

Süper Lig'deki ilk sezonunda Avrupa kupaları yarışına dahil olan Eyüpspor'da, takımın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Ahmed Kutucu da gösterdiği performansla göz doldurdu. 11 maçın tamamın da ilk 11'de görev alan Ahmed, bu maçlar yaptığı 9 gol katkısıyla takımının en çok skor katkısı veren oyuncusu oldu. Ahmet Kutucu ayrıca yaptığı 5 asistle, asist krallığında ilk sırayı Sara ile paylaştı.

 Sezonun ilk diliminde gösterdiği performansla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da dikkatini çeken Ahmed Kutucu, Karadağ ve İzlanda ile oynanan maçların aday kadrosuna dahil edilmişti. İyi performansını sürdüren Ahmed Kutucu'nun Kasım ayında oynanacak Galler ve Karadağ maçlarında da aday kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

ARDA TURAN'DAN ÖZEL İLGİ

Haberin Devamı

Öte yandan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da Ahmed Kutucu ile yakından ilgileniyor.

Ahmed Kutucu'nun hücum performansının daha da arttırması konusunda 24 yaşındaki futbolcuyla özel olarak ilgilenen Arda Turan, maçlardan sonra yaptığı görüşmelerde Ahmed Kutucu'ya eksikleri konusunda telkinlerde bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmed Kutucu#Eyüpspor#Arda Turan

BAKMADAN GEÇME!