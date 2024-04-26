×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet Instagram Hürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Turan'ın Eyüpspor'unda Manuel Lanzini bombası!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Manuel Lanzini#Eyüpspor
Arda Turanın Eyüpsporunda Manuel Lanzini bombası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 18:18

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'da yeni sezon kadro planlaması sürerken Manuel Lanzini iddiası ortaya atıldı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor'da yeni sezon kadro planlaması sürüyor.

Eyüpspor gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Kaliteli bir takım oluşturmak isteyen İstanbul ekibi, transfer görüşmelerine başladı.

TRT Spor'un haberine göre; eflatun-sarılılar, 31 yaşındaki Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Arjantinli futbolcunun maliyetine ilişkin görüşmelerini devam ettiriyor.

İstanbul temsilcisi, oyuncunun maliyetini düşürmek istiyor. Maliyetin istenilen seviyeye gelmesi halinde Lanzini transferi gerçekleştirilecek.

Uzun yıllar West Ham United formasıyla adından söz ettiren Lanzini, geçen yaz altyapısından yetiştiği River Plate'e dönmüştü.

Arjantinli yıldızın adı bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Manuel Lanzini#Eyüpspor

BAKMADAN GEÇME!