Arda Turan'ın Eyüpspor'unda Manuel Lanzini bombası!

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Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor'da yeni sezon kadro planlaması sürüyor.

Eyüpspor gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı. Kaliteli bir takım oluşturmak isteyen İstanbul ekibi, transfer görüşmelerine başladı.

TRT Spor'un haberine göre; eflatun-sarılılar, 31 yaşındaki Manuel Lanzini'yi kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, Arjantinli futbolcunun maliyetine ilişkin görüşmelerini devam ettiriyor.

İstanbul temsilcisi, oyuncunun maliyetini düşürmek istiyor. Maliyetin istenilen seviyeye gelmesi halinde Lanzini transferi gerçekleştirilecek.

Uzun yıllar West Ham United formasıyla adından söz ettiren Lanzini, geçen yaz altyapısından yetiştiği River Plate'e dönmüştü.

Arjantinli yıldızın adı bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı.