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Arda Turan'ın Eyüpspor'unda ayrılık

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Eyüpspor#Süper Lig
Arda Turanın Eyüpsporunda ayrılık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 19:16

Arda Turan'ın çalıştırdığı Süper Lig ekibi Eyüpspor, tecrübeli oyuncusuyla yollarını ayırdı.

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Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Süper Lig ekibi Eyüpspor'da bir ayrılık yaşandı. 

Eyüpspor, sezon başında transfer ettiği yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti.

Ajansspor'un haberine göre; Eyüpspor, 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey ile yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'daki performansıyla dikkat çeken, yaz transfer döneminde Eyüpspor'a imza atan Jonjo Shelvey'nin İstanbul ekibindeki macerası kısa sürdü.

Bu sezon Süper Lig'de 6 maçta 202 dakika süre alabilen Jonjo Shelvey, skor katkısı veremedi.

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#Transfer#Eyüpspor#Süper Lig

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