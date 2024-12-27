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Arda Turan'ın cezası açıklandı

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#PFDK#Arda Turan#Eyüpspor
Arda Turanın cezası açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 13:18

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Eyüpspor - Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören teknik direktör Arda Turan'a 1 maç ceza verdi.

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TFF'nin sitesinde yer alan açıklamada Fenerbahçe, Galatasaray, ikas Eyüpspor, Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un çeşitli miktarlarda para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kurul, ikas Eyüpspor-Fenerbahçe maçında ev sahibe ekibe çirkin ve kötü tezahürattan 300 bin lira, sarı-lacivertli takıma ise aynı maddeden 570 bin lira ceza verdiğini açıklarken ev sahibi ekibe çeşitli maddelerden 130 bin 500 lira, teknik direktör Arda Turan'a da 1 maçtan men ve 58 bin 500 lira ceza verildiğini duyurdu.

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Disiplin Kurulu, Bellona Kayserispor-Galatasaray maçında ev sahibi ekibe farklı maddelerden toplamda 853 bin 500 lira ceza verildiğini bildirirken konuk Galatasaray'a da saha olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 468 bin lira ceza kestiğini açıkladı.

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Atakaş Hatayspor'a 47 bin 250 lira, Adana Demirspor'a da 300 bin lira ceza kesildiğini duyuran PFDK, Hatayspor forması giyen Cengiz Demir'in "ciddi faulü" sebebiyle 3 maçtan men edildiğini, Trabzonspor Antrenörü Gökhan Kandemir'in de sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 58 bin 500 lira para cezasıyla cezalandırıldığını belirtti.

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#PFDK#Arda Turan#Eyüpspor

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