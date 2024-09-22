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Arda Turan'ın Beşiktaş 'fobi'si! Şeytanın bacağını yine kıramadı

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#Arda Turan#Beşiktaş#Süper Lig
Arda Turanın Beşiktaş fobisi Şeytanın bacağını yine kıramadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 22:16

Süper Lig'in yeni ekiplerinde Eyüpspor, bu sezon çıktığı 6. lig maçında ilk mağlubiyetini Beşiktaş karşısında aldı.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, zorlu deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de 3 gol ve 2 penaltının çıktığı maçtan Beşiktaş, 90+3. dakikada Ciro Immobile'nin penaltı golüyle 2-1 üstünlükle ayrıldı.

Arda Turan'ın Eyüpspor'u, bu sonuçla birlikte 6. lig maçında ilk yenilgisini yaşadı.

Eyüpspor, Süper Lig'de çıktığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 9 puan topladı.

Öte yandan Arda Turan, teknik direktörlük ve futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'a konuk olduğu dokuz Süper Lig maçını da kazanamadı.

Arda Turan, toplamda 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

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#Arda Turan#Beşiktaş#Süper Lig

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