Arda Turan'ı Shakhtar'ı, Konferans Ligi'nde yarı finalde!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile AZ Alkmaard karşı karşıya geldi.
İlk maçta sahasında 3-0 kazanan Shakhtar Donetsk, rövanşta AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak toplamda 5-2’lik skorla yarı finale yükseldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı. sahibi AZ Alkmaar'ın gollerini 73. dakikada Isak Jensen ve 80. dakikada Matej Sin kaydetti.
Shakhtar Donetsk'in golleri ise 58. dakikada Alisson Santana ile 83. dakikada Luca Meirelles'ten geldi.
Donetsk ekibi, yarı finalde Crystal Palace ile Fiorentina eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.
ARDA TURAN TARİHE GEÇTİ
Arda Turan, Ukrayna ekibinin başındaki ilk sezonunda tarihe geçti. 39 yaşındaki teknik adam, UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkan ilk Türk teknik direktör oldu.
Arda Turan yarı finali kutluyor