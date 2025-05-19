Arda Turan'dan veda gibi açıklama: 'Muhteşem bir tecrübeydi...'

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında dün oynanan maçta Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, kulübün sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Arda Turan'ın sözleri:

"EYÜPSPOR MUHTEŞEM BİR TECRÜBEYDİ"

"Bizim için hedeflerimiz tamamlandı, ligde kaldık. Ligin üst sıralarında kalmayı olabilirse Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyorduk. Açıkçası zihnimde ve kalbimde hep bu hedef vardı ama erken olduğunu düşünüyordum kulübümüz için. Belki de bizim için hayırlısı budur. Biz sadece genel olarak başarı ve başarısızlığı değil, bu sezon boyunca yaşadığımız yolculuğa bakıyoruz. Eyüpspor için muhteşem bir yolculuk ve büyük bir tecrübeydi."

"BU SÜREÇTE BİRÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

"Bu süreçte; bu seviyede nasıl yaşanır, nasıl kalınır; bizim için organizasyon nasıl ayakta tutulur, nasıl yönetilir; nasıl teknik direktörlük ve hatta nasıl futbolculuk yapılır gibi birçok şeyi öğrendik. Kulüp personelimize de bu seviyeye nasıl hareket edileceğini öğrendi. O yüzden bizim için muhteşem bir yolculuk ve tecrübeydi."

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"BU CAMİA EN GÜZEL HİKAYELERİ HAK EDİYOR"

"Bu eşsiz yolculuk için başta oyuncularım ve teknik ekibim olmak üzere, Başkanımız Murat Özkaya'ya, Asbaşkanımız Fatih Kulaksız'a ve tesislerde emek veren tüm personelimize sonsuz teşekkür ediyorum. Eyüpspor, en güzel hikayeleri hak eden, enerjik ve mutlu bir camia."

"HERKESE TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM"

"Önümüzdeki hafta Antalyaspor ile ligin son maçına çıkacağız. Orada inşallah genç oyuncularımıza şans verip, iyi bir düzenle futbol adına da keyifli bir maç oynamak istiyoruz. Dediğim gibi, bu sezon bizim için muhteşem bir yolculuk ve muhteşem bir öğreti. Gelecek adına çok güzel şeyler öğrendik. Eyüpspor'un bu seviyelerde nasıl davranması gerektiğini, nasıl yaşaması gerektiğini öğrendik. Bu yolculukta yanımızda olan, bizi destekleyen ve dualarını eksik etmeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Muhteşem günlerdi."