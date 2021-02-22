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Futbol
Spor Arena
Haber Giriş: 22.02.2021 - 08:08 | Son Güncelleme:

Arda Turan'dan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan paylaşımı

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Arda Turan'dan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan paylaşımı
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Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la birlikte bir fotoğrafını paylaştı.

Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray'da keyifler yerinde. Sarı kırmzılı takımın kaptan Arda Turan, dün akşam Instagram hesabından önce Fatih Terim'le olan fotoğrafını paylaştı.

Arda Turan daha sonra Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan'la birlikte bir kare daha paylaştı. Hikaye notunda “Prenslerim” yazısı yer aldı.

Paylaşım, sosyal medya kullanıcı tarafından Fenerbahçe'nin Göztepe mağlubiyeti sonrası Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci'ye gönderme olarak yorumlandı.

Arda Turandan Taylan Antalyalı ve Oğulcan Çağlayan paylaşımı

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