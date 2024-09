Arda Turan'dan Tayfur Bingöl açıklaması: Bu durumun üstesinden geleceğiz

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'a son anlarda gelen penaltı golüyle mağlup olan Eyüpspor'da Teknik Direktör Arda Turan açıklama yayımladı.

Genç Teknik Direktör Arda Turan, Beşiktaş maçının son anlarından penaltıya sebebiyet veren oyuncusu Tayfur Bingöl'e de değindi.

"HAKEM VE BEŞİKTAŞ CAMİASINA TEŞEKKÜR"

"Hakem arkadaşlarımızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Sonrasında Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Dün akşam çok güzel bir stadyumda, muhteşem bir taraftarın önünde çok güzel karşılandık. Kendilerine küfürsüz, saygı dolu tezahüratları için teşekkür ediyorum."

"BEŞİKTAŞ'I DOĞRU ANALİZ ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

"Maça gelince iyi oynadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ı doğru analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Merkez bağlantıları kopartıp kenarlara doğru yönlendirmek istedik. Bunda da maçın başında başarılı olduk. Akan oyunda zaman zaman geride bire bir kalıyorlardı. Bu avantajı topu kazandığımız zaman kullanmak istedik. Maçın başında bu fırsatları da yakaladık. Fırsatları değerlendiremeyince topun arkasındayken kenar-merkez bağlantısını engelleyemeyip golü yedik."

"HER MAÇ BİZİM İÇİN BİR ÖĞRENME FIRSATI"

"Golden sonra oyun olarak biraz düşsek de planımıza sadık kaldığımız için mutluyum. Skor her ne olursa olsun disiplinden vazgeçmeyen bir ikas Eyüpspor vardı. İkinci yarıda geri adım atmayan, golü arayan, beraberliği yakalamak için her şeyi yapan bir ikas Eyüpspor vardı. Sonrasında da golü bulduk. Çalıştığımız, kaleden çıkma opsiyonundan başlayıp penaltı bulmamız bizim adımıza sevindirici. Golden sonra maça ortak olduk, maçı kazanacak fırsatlar da geldi ama futbolda bazen böyle sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Hep dediğim gibi bu anlar için tecrübe gerekli. Takım olarak bu tecrübeden uzağız. Her maç bizim için bir öğrenme fırsatı."

"FUTBOLUN İÇİNDE BÖYLE ANLAR VAR"

"İstemediğimiz bir penaltı golüyle maalesef maçı kaybettik. Oyuncularımızın hata yapma hakkını ellerinden almıyoruz. Onlara gösterdikleri performanslardan ve emeklerinden dolayı sonuna kadar güveniyoruz. Tayfur da bunlardan biri. Aramıza katıldığından beri çok iyi niyetli çalışan, çok iyi mücadele eden bir kardeşimiz. Performansından da çok memnunuz. İnşallah ilerleyen dönemlerde daha iyi olacak. Futbolun içinde böyle anlar var. Biz ona yardımcı olup hep beraber bu durumun üstesinden geleceğiz. "

"YERE YATMADAN GÜZEL FUTBOL OYNAYARAK İZLEYİCİLERE GÜZEL BİR FUTBOL İZLETİLEBİLECEĞİNİ GÖSTERDİK"

"Son olarak oyuncularıma ve camiama seslenmek istiyorum. Verdikleri muhteşem mücadeleden dolayı onlarla gurur duyuyorum. Hiç geri adım atmadılar. Yere yatmadan güzel futbol oynayarak izleyicilere güzel bir futbol izletilebileceğini gösterdik. Kazanmayı hak ettik mi bilmiyorum ama kaybetmeyi asla hak etmediğimizi düşünüyorum. Beşiktaş gibi bir takımla Tüpraş Stadyumu'nda bu şekilde oynayabilmek, oyunun her anını her şekilde doğru yapabilmek çok sevindirici. Daha iyi olmaya çalışacağız. Daha iyi mücadele edeceğiz. Oyunumuz sevindirici tarafımız ama sonuç olarak istediğimiz yere gelemediğim için üzüntülüyüm. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz. İnşallah Gaziantep FK maçında en iyi halimizde olacağız. Bütün kadınları, çocukları ve futbolseverleri pazar günü maça bekliyorum. Çünkü çok kıymetli, çok değer verdiğim Selçuk İnan kardeşimle karşılaşacağız. Futbol için güzel bir gün olacak. Hepinizi bu güzel futbol gününe bekliyorum."