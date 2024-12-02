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Arda Turan'dan soyunma odasında duygusal konuşma

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#Arda Turan#Eyüpspor#Galatasaray
Arda Turandan soyunma odasında duygusal konuşma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 00:13

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından soyunma odasında oyuncularını seslendi.

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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Eyüpspor'da Teknik Direktör Arda Turan soyunma odasında duygusal bir konuşma yaptı. 

En dürüst şekilde mücadele ettiklerini belirten Arda Turan, "Başta takım kaptanı Caner olmak üzere hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Buraya 13-14 kişiyle geldik, birkaç tane de genç arkadaşımız. En ahlaklı şekilde, en namuslu şekilde, en dürüst şekilde mücadele ettiniz. Futbol hayata benzer ama hayatın kendisi değildir. Futbol bir eğlencedir. Ahlaki değerler önde gelir. Çok nezaketli bir şekilde aslan gibi mücadele ettiniz. Kendilerinden şüphe ederler... Çok teşekkür ederim beni mahcup etmediğiniz için. Her şeye rağmen kazanabilirdik, 1 puan aldık. Galatasaray'a tek kale oynayarak kazanmazsın. Böyle kazanırsın." ifadelerini kullandı.

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#Arda Turan#Eyüpspor#Galatasaray

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