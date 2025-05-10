Arda Turan'dan Shakhtar Donetsk açıklaması!

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Kasımpaşa mücadelesinin ardından konuştu.

Son zamanlarda adı Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk ile anılan Arda Turan, bu konuyla ilgili gelen soruya verdiği cevap dikkat çekti.

Sezon sonu Eyüpspor'la olan sözleşmesi sona eren Arda Turan, konuyla alakalı, "Ben de sizler gibi basından görüyorum, duyuyorum. Eyüpspor'un başındayım, Eyüpspor'un gelecek sezon planlarını en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Başkanımız Murat Özkaya ve Fatih Kulaksız'ın belirleyeceği finansal yapıda bir gelecek planlamasıyla ilerliyoruz. Sezon bittiğinde her şeyi oturup konuşacağız. Çok güzel ve aile yapısına uygun bir yapımız var. Birbirimize verdiğimiz sözü tutuyoruz. Eyüpspor'da çok mutluyum. Bakalım, sezon bittiğinde ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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"SKOR ALGIYI DEĞİŞTİRMEMELİ"

Çok sıkıntılı bir kadroya sahip olduklarını aktaran Turan, şöyle devam etti:

"13-14 oyuncuyla devam etmeye, kulübümüze yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oyuncularımı ve başkanımı bırakmazdım bugün sonuna kadar devam ettik. Şansımız vardı elimize geldi, Rize, Samsun, Trabzon kaybetmeyecek hatta kazanacak kadar oynadık. Üzgünüm ama oyuncularımla gurur duyuyorum muhteşem bir iş yaptılar. Bu skorlar algıyı değiştirmemeli. Gelecek kaygıları olduğu için bu kırılganlıklar normal. Sistem ve taktik çalışıyor. Bu oyunun kendisi sokakta oynadığımız oyun aslında, top oynamak birebir var, temas var... Kornerden bu kadar gol yememeliyiz. Enerji ve motivasyonla zaman zaman da oyuncu aidiyetiyle alakalı. Oyuncularımı suçlamıyor hatta her biriyle gurur duyuyorum."