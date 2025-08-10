×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Turan'dan savunmaya takviye!

Güncelleme Tarihi:

#Arda Turan#Shakhtar Donetsk#Brezilya
Arda Turandan savunmaya takviye
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 17:51

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Brezilyalı sol bek Lucas Ferreira için Sao Paulo ile anlaşmaya vardı.

Haberin Devamı

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, savunmayı 19 yaşındaki Brezilyalı ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ukrayna ekibi, Brezilyalı sol bek Lucas Ferreira için Sao Paulo ile anlaşmaya vardı.

Shakhtar, söz konusu bu transfer için Brezilya temsilcisine 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca takımın sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde 2 milyon euro bonus ödenecek. 

Brezilya ekibinde bu sezon 33 maçta görev alan Ferreira, 5 gol atıp, 3 asist yaptı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Turan#Shakhtar Donetsk#Brezilya

BAKMADAN GEÇME!