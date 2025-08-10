Arda Turan'dan savunmaya takviye!

Haberin Devamı

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, savunmayı 19 yaşındaki Brezilyalı ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ukrayna ekibi, Brezilyalı sol bek Lucas Ferreira için Sao Paulo ile anlaşmaya vardı.

Shakhtar, söz konusu bu transfer için Brezilya temsilcisine 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca takımın sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde 2 milyon euro bonus ödenecek.

Brezilya ekibinde bu sezon 33 maçta görev alan Ferreira, 5 gol atıp, 3 asist yaptı.