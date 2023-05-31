Arda Turan'dan şampiyonluk sözleri: Galatasaray kalbimin gerçek sahibi

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, 1-0 kazandıkları Bodrumspor karşılaşmasının ardından değerlendirmeler yaptı.

1-0'lık skorun büyük bir avantaj olmadığını söyleyen Arda Turan, "Bu skor, Bodrum’da çok avantaj sayılmaz. Futbolu doğru oynamazsan, maçlar nerelerden nerelere dönüyor... Önemli olan her anını her saniyesini doğru oynamak. Oyuncularımı özellikle Sakarya'dan sonra tebrik ediyorum çok muhteşem mücadele ettiler. Yaş ortalamamız yüksek olmasına rağmen muhteşem mücadele ettiler. Bugün rotasyon yaptım, aslında yapmadım, onlar da takım için mücadele ettiler. İnşallah Bodrum’da kazanan taraf olup tur atlamak istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"GALATASARAY BENİM EN BÜYÜK YUVAM"

Arda Turan, bir muhabirin "Galatasaray şampiyon oldu, Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası neler hissettiniz?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi.

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Dursun Başkan nezdinde, Erdem ağabey nezdinde, bütün takımı tebrik ediyorum. Galatasaray benim en büyük yuvam, kalbimin gerçek sahibi, o yüzden çok sevindik. Emeklerinden dolayı ve bize yaşattıklarından dolayı da çok teşekkür ederiz.

"EN BÜYÜK HEDEFİMİZ LİGE ÇIKMAK"

En büyük hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirten Turan, "İnşallah en büyük hedefimiz lige çıkmak ama maç maç gidiyoruz. Bodrum’da sıcakta çok önemli bir sınavımız var, çok iyi hazırlanıp elemek istiyoruz Rakibimizi. Bodrumsporun çok değerli bir hocası var ve çok değerli hoca oyuncuları var, çok iyi mücadele ediyorlar. Umarım güzel bir maç olur." sözleriyle açıklamasını noktaladı.