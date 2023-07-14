Arda Turan'dan şampiyonluk, Galatasaray ve Arda Güler açıklaması

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Tivibu Spor'da açıklamalar yaptı.

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

“Türkiye'de oyuncuların iyi anlaşılmadığını düşünmüyorum. Caner Erkin gittiği birçok kulüpte şampiyonluk yaşamış, Türkiye'deki en iyi sol ayaklardan biri. Önemli ve değerli bir oyuncu. Caner'e çok güveniyorum, en büyük transferlerimizden biri. Bizi şampiyonluğa götürecek tecrübelerden biri.”

"ŞAMPİYONLUK YOLUYLA SÜPER LİG'E ÇIKACAĞIZ"

“Şampiyonlar Ligi finalini 90+2'de kaybetmiş bir futbolcuyum. Kazanımlarımı, düştüğüm yerden kalkarak elde ettim. Bodrum'da acı şekilde elendik. Şartlar ne olursa olsun elenmemiz lazımdı. Oyuncularıma maçtan sonra şunu söyledim; 8 ay sonra şampiyonluk yoluyla Süper Lig'e çıkacağız. Bodrum maçından sonra da hemen Bolu'ya otel bakmaya gittim. Sabah çok erken kalktığımızda da "Aşk Bodrum'da Yaşanıyor Güzelim" şarkısını açtım, unutmasınlar diye. İnsan kaybettiklerinden de çok şey öğrenmeli.”

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"ONDAN ÇOK ŞEY BEKLİYORUZ"

“Okan Ağabey'e çok güveniyoruz. Galatasaray'ın içindeki herkesle dostluğum devam ediyor. Okan Ağabey insani değerlere önem veren biri. Oyuncular her şeyden önce insan olarak görülmek istiyorlar. Galatasaray'a gelene kadar çok şey başardı. Galatasaraylı olarak ona geçen sezon için teşekkür ediyorum. Ondan çok şey bekliyoruz.”

"ICARDİ'NİN GELECEK SEZON DAHA ÇOK GOL ATMASINI UMUYORUM"

“Özel ve yetenekli bir takımımız var. Bir Galatasaray taraftarı olarak Icardi'nin gelecek sezon daha çok gol atmasını umuyorum. “

"FATİH TERİM'İN FUTBOLDAN UZAK KALMASI RAHATSIZ EDİCİ OLUYOR"

“Fatih Hoca büyük bir insan. Yanındaki insanlara da öğrenme fırsatı verir. Ben de bunları değerlendirmeye çalıştım. Benim tanıdığım Fatih Hoca çalıştığı zaman çok daha mutlu biri. Fatih Terim'in futboldan uzak kalması rahatsız edici oluyor. Her zaman yenilikleri takip eden bir teknik direktör. İnsanların sadece motivasyon üzerinden gitmesi beni rahatsız etmiştir. Tekniği taktiği antrenman bilgisi motivasyon etkisinin üzerindedir. Hocaya benzemek çok hoşuma gidiyor ama aynı şekilde kariyeriyle de benzemek lazım. Svediğiniz ve hayran olduğunuz biriyle çok vakit geçirince bazı özellikleriniz benziyor.”

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"GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMA HAYALİM VAR"

“Ben Galatasaraylıyım, benim çocukluk sevdam. Birçok fedakarlık yapmama rağmen bu sevdam yargılandı. İnsan sevdasına karşı her zaman bir özlem duyar. Galatasaray teknik direktörü olma hayalim var. Ama Okan abi gibi içimziden yetişmiş büyüklerimiz çok başarılı olacak ki bu fırsatlar bize daha iyi gelsin. O yüzden sıramızı uygun zamanda bekliyor olacağız, onun için hazırlanıyoruz. Ben ülkemin milli takımını da, Galatasaray'ı da çalıştırmayı çok isterim. Ama sonrası hayalim Atletico Madrid ve Barcelona'yı çalıştırmak. Her sabah kalktığımda en iyi teknik direktör olmak istediğimi kendime söylüyorum.”

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"ŞENOL HOCA ONA GÜZEL FIRSAT SUNDU"

“Burak Yılmaz büyük bir oyuncuydu, hayatımdaki en kıymetli insanlardan bir tanesi. Onu görünce gözlerim doldu, çok etkilendim. O öyle bir yolu seçti. İkimiz de tecrübelerimizi birbirimize aktarıyoruz. Büyük kulüplerde hoca olarak başlamaya tecrübemiz yetmeyebilirdi. Şenol Hoca ona güzel fırsat sundu. Çok fazla çalışıyor. İletişimi çok iyidir, oyuncuları etkileyecektir.”

"FENERBAHÇE KULÜBÜ'NE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

“Arda Güler ülke futbolumuz için çok kıymetli bir kardeşimiz. Öncelikle Fenerbahçe Kulübü'ne Arda'nın gelişimine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Arda'ya hayatında başarılar diliyorum. İnanıyorum ki dünyanın en iyi futbolcularından olacaktır. Bizleri çok çok geçecektir. Ailesiyle çok güzel gözüküyorlar. Bu durumların keyfini çıkarsın. Real Madrid forması çok yakışıyor. Türkiye'de de Fenerbahçe'de rakibimdi, İspanya'da da Real Madrid'de rakibim. Arda çok başarılı olsun ama Barcelona ve Atletico Madrid kazansın.”

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"BENİM OYNADIĞIM BARCELONA TARİHİN EN İYİSİYDİ"

“Arda Güler, Barcelona'ya gitse çok daha mutlu olurdum. Şu anki tercihlerini yadırgamıyorum. Benim oynadığım Barcelona tarihin en iyisiydi. Şimdiki Barcelona yeniden oluşum içinde olan Barcelona. Real Madrid'de gençleşiyor ama daha olgun bir takım. Hayırlı olmasını diliyorum.”

"ATLETİCO MADRİD EVİMDE HİSSETTİRDİ"

“Bana Galatasaray'da efsane olmakla ilgili bir söz söylendiğinde insanlar şüphe duyarlar, buna saygı duyuyorum. Ama kulübün çok zor zamanlarında genç yaşta kulübün şampiyonluğunda en büyük katkıyı yapmak ve kulübün ihtiyacı varken büyük transfer ücretiyle gitmek de kulüp için bir efsane olmayı gösterebilir. Şu anki Galatasaray yönetiminden bahsetmiyorum ama kulüpten bana hiçbir zaman böyle bir teklif gelmedi. Atletico Madrid bana hiçbir yerde hissetmediğim kadar evimde hissettirdi. Oraya gittiğimde bana efsaneden başka bir şey demediler. Ne zaman arasam telefonun diğer ucundalar. Ben de her zaman yerleri ayrı.”

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"ÇAĞLAR ATLETİCO MADRİD'E ÇOK YAKIŞACAKTIR"

“Çağlar'ı çok seviyorum. İnsan olarak yeri bende çok ayrı. Her zaman beni kaptanım, abim, hocam diye arar. Transferinde de birçok kez Atletico Madrid'li yetkililerle görüştüm. Çağlar Atletico Madrid'e çok yakışacaktır.”