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Haber Giriş: 29.02.2020 - 14:45,Son Güncelleme:/

Arda Turan'dan Real Madrid - Barcelona maçı için yorum

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Arda Turan'dan Real Madrid - Barcelona maçı için yorum
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Misli.com'un sponsoru olduğu Bahis TV'ye konuşan Arda Turan, Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Classico'yu değerlendirdi.

Bonservisi Barcelona'da bulunan Arda Turan, Pazar günü Madrid'de oynanacak El Classico için şöyle konuştu

Eskisi kadar gollü geçeceğini düşünmüyorum. Topa hakim olan tarafın kazanacağını düşünüyorum. İki tarafta da eksikler var. Barcelona'da Suarez'in eksikliği çok önemli. Barcelona'nın topa daha çok hakim olması halinde kazanacağını düşünüyorum. Real Madrid çok formda değil, böyle de devam eder.

''KALPLER BARCELONA İLE...''

Golleri Messi atar. Belki Griezmann da ilk El Classico golünü atabilir. Real Madrid'in gol atacağını düşünmüyorum. Kalpler Barcelona ile... Oranın bir mensubu olarak bir tarafımız her zaman Barcelona ile birlikte.


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