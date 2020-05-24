Arda Turan'dan 'Ramazan Bayramı' göndermesi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çektiği bir videoda bayramları karıştıran Arda Turan, "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." demişti. Arda Turan'ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Instagram hesabından bir açıklama yapan Arda Turan, "Ramazan ayı, oruç tutuyorum. İnsanlık hali, insan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar, hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatını bulurlar." demişti. Ancak Arda Turan'a olan tepkiler bitmemiş ve ağır bir dille eleştirilmişti.

Ramazan Bayramı'nı yaşadığımız bugün ise Arda'dan göndermeli bir kutlama geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan yıldız futbolcu "Kurban Bayramınız mübarek olsun" diye bir paylaşım yaptı.

Arda Turan'ın paylaşımı;