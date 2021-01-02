Arda Turan'dan Omar Elabdellaoui tepkisi! "Kardeşimizi o halde görmek bizi çok yaraladı"

Arda, geçirdiği talihsiz kaza sonrası tedavi altına alınan Omar ile ilgili konuşurken duygusal anlar yaşadı.

Elabdellaoui'nin olay gecesi sosyal medyaya düşen fotoğrafı nedeniyle üzgün olduğunun altını çizen tecrübeli kaptan, ''Takım arkadaşınız bazen sizin için bazen ailenizden öte oluyor. Fotoğraf konusu bizi çok yaraladı." ifadelerini kullandı.

Cezalı duruma düştüğü için üzgün olduğunu ve müdahaleyi can havliyle yaptığını belirten Arda, "Rakibimiz kapalı bir futbol oynadı. Topun hep hakimiydik. Oynamak istediğimiz gibi bir futbol oynuyoruz. Bazen kayıp gibi görünen puanlar kazancınızdır. Bugüne öyle bakmak istiyoruz. Cezalı duruma düştüğüm için çok üzgünüm. Can havliyle yaptığım bir refleksti." dedi.

"O HALDE GÖRMEK BİZİ ÇOK YARALADI"

Yılbaşı kutlamasında havai fişeğin elinde patlaması sonucu ağır yaralanan Omar Elabdellaoui'nin, sosyal medyada servis edilen fotoğrafı için de konuşan Arda, "Kardeşimiz Omar'a tekrardan geçmiş olsun diyorum. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşabilir. Sonra da mesleğine dönebilir. Sağlık sıkıntısı olan birini gördüğümüzde ne yaparız? Fotoğrafını çekmezsiniz. Sosyal medyanın bu sanal hâli bizi bütün duygularımızdan soyutladı. Kardeşimizi o hâlde görmek bizi çok yaraladı." sözleriyle tepkisini dile getirdi.