Arda Turan'dan Omar Elabdellaoui paylaşımı!

Yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlaması hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın sağ beki Omar Elabdellaoui için Arda Turan'dan paylaşım geldi.

Arda Turan'ın paylaşımında "Sana ihtiyacımız var kardeşim, tekrar gülümsemene ihtiyacımız var, savaşan ruhuna ihtiyacımız var, ailen için güçlü bir baba olmana ihtiyacımız var. Unutma, biz Allah'a inanıyoruz. Başaracaksın ve her şey eskisinden daha iyi olacak" ifadeleri yer aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan rahatlatan bir açıklama gelmişti.

Norveçli futbolcunun bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, "Omar’ın geçirdiği talihsiz kazanın ardından ilk müdahalesi yapıldı, uzman doktorların gözetiminde durumu takip ediliyor. Şu an ameliyata alındığına dair haber doğru değil. Bilinci yerinde ve hayati tehlikesi yok." ifadelerine yer verilmişti.

Omar Elabdellaoui kimdir?

Kariyerine, 16 yaşındayken Norveç 3. Lig'inde mücadele eden Skeid'de başladı ancak bu kulübün hiçbir zaman formasını giymedi.

2008-09 sezonunda City'li scoutların radarına giren futbolcu 2008 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayarak İngiliz ekibinin 18 yaş altı takımında forma giymeye başladı.

Bu tarihten itibaren çeşitli maçlarda forma giydikten sonra sırasıyla, 2011 yılında Strømsgodset'e, 2012 yılında Feyenoord'a, 2013 yılında ise 2. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e kiralandı.

Manchester City'nin hiçbir döneminde A takımında forma giyemeyen oyuncu Almanya'da geçirdiği yarım sezonun ardından Mayıs 2013'te Eintracht Braunschweig'le resmi sözleşme imzaladı.

Haziran 2014'te Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Olimpiakos'la sözleşme imzalayan sağ bek, burada geçirdiği 3 yılın ardından 2017 yılında Premier League ekiplerinden Hull City'ye kiralandı

SEZON BAŞINDA G.SARAY'A TRANSFER OLDU

Kulübünün ligi 18. sırada bitirip küme düşmesiyle Olimpiakos'a geri döndü. 2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı