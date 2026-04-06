Arda Turan'dan Lucescu açıklaması: 'Durumunun iyi olmadığını öğrendim!'

Ukrayna Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde, Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, sahasında Rukh Vynnyky ile karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan mücadelede ev sahibi Shakhtar Donetsk, rakibini 3-0 mağlup etti.

Shakhtar'a galibiyeti getiren goller 34 ve 62. dakikalarda Eguinaldo'dan, 88. dakikada ise Luca Oliveira Meirelles'ten geldi.

Arda Turan'ın galibiyet sonrası açıklamalarında Mircea Lucescu'ya da yer verdi.

İşte Arda Turan'ın açıklamaları:

Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan milli takımımı tebrik etmek istiyorum. Federasyon başkanından antrenörlere, oyunculara ve bu büyük başarıya katkıda bulunan herkese en içten tebriklerimi gönderiyorum. Onlar benim dostlarım, kanımdan, kalbimden bir parça ve onları çok seviyorum ve tebrik ediyorum.

Maça gelince, iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Rukh, ligdeki her takıma büyük zorluklar çıkaran güçlü bir takım. Aynı zamanda en fazla faul yapan takımlardan biri; bu da maçın temposunu ve ritmini etkiliyor. Biz yüksek pres yapmaya çalıştık, onlar da aynısını yapmaya çalıştılar. Genel olarak, maçın çoğu yönünden memnunum. Elbette, kanat oyuncularımızın yarattığı bire bir pozisyonları hücumda daha iyi değerlendirebilirdik. Ancak genel olarak, kadromuzdaki farklı futbolcuları bir araya getirerek oluşturduğumuz dengeden çok memnunum. Ayrıca Bondarenko'nun sahalara dönmesinden çok mutluyum – oyun kurmada büyük katkı sağladı ve hem hücum hem de savunma hatlarının organizasyonundan sorumluydu. Performansından son derece memnunum çünkü en çok ihtiyaç duyduğum oyunculardan biri. Her biri sahada parladığında, bu elbette benim de başarımdır.

Shakhtar’ın nisan ayında yoğun bir programı var: Polonya’da AZ Alkmaar ile bir maç, ardından Çerkasi’de kritik bir karşılaşma, sonra Hollanda’da bir maç ve yine Lviv’de Polissia ile bir maç. Avrupa maçları ve ligde şampiyonluk yarışını etkileyebilecek mücadeleler göz önüne alındığında, takım fiziksel ve zihinsel olarak bu tempoya hazır mı?

Benim için zor olan kısım maçlara hazırlanmak değil, bizi bekleyen seyahatleri organize etmek. Yurt dışındaki insanlar, Ukrayna’da bir savaş olduğu gerçeğine zamanla alışmaya başlıyor ve bu durumun gerçekliği sanki silikleşiyor. İnsanlar burada her gün bombaların düştüğünü ve düşman füzelerinin uçtuğunu unutuyor; bu his zamanla körelip siliniyor. Ana misyonumuz, ne yazık ki Ukrayna’da her gün yaşanan tüm dehşet verici olayları dünyaya hatırlatmaktır. Organizasyon konusuna gelirsek, açıkçası söyleyecek çok fazla bir şey yok.

Sizin de belirttiğiniz gibi, önce UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için Polonya’ya deplasmana gideceğiz, ardından hemen LNZ ile oynayacağımız maç için geri döneceğiz. Sonrasında Hollanda’ya gidip AZ Alkmaar ile çeyrek final maçına çıkacağız ve ardından Lviv’de Polissia’yı ağırlayacağız. Bu gerçekten fiziksel olarak değil, zihinsel olarak çok zor. Ancak, Ukrayna halkının hayali için mücadele etme şansı yüzde bir bile olsa, bunun için mücadele edeceğiz ve elimizden gelen her şeyi vereceğiz. Şu anda taktik veya analiz videolarına değil, tüm süreci organize etmek ve oyuncular için daha az yorucu hale getirmek için toplantılara daha fazla zaman ayırdığımızı size temin edebilirim.

Avrupa kupalarına geri dönelim. Lech ile oynanan rövanş maçının tamamında, Shakhtar’a ne olduğu tam olarak anlaşılamadı. Nelerin ters gittiğini ve AZ Alkmaar karşısında bunun tekrarlanmaması için ne yapılması gerektiğini analiz ettiniz mi?

Daha önce de söylediğim gibi, her maçı mükemmel ve en yüksek seviyede oynamak imkansızdır. Bazen en iyi seviyemizin altında bir performans sergileyebiliriz ve bunu kabul etmek gerekir. Evet, maçın planladığımız gibi gitmediği anı anlıyorum: İlk yarı sonunda skor 0-2 aleyhimizeydi ve tabii ki panikledik. Ancak, anlamanız için şunu belirtmeliyim ki, iki oyuncumuz, Isaque ve Meirelles, Brezilya U20 milli takımına gitti.

Ayrıca Kaua Elias, Alisson, Newertton, Eguinaldo gibi birçok genç oyuncumuz var; çoğu daha önce bu seviyede oynamadı ve bu onların ilk deneyimi. Atletico Madrid'de geçirdiğim zamanları hatırlıyorum, En iyi seviyemizin çok altında bir maç oynayıp yine de kazanabildiğimiz zamanlar – ve bazen bu, zihinsel gelişim açısından çok önemlidir. Ayrıca şunu da vurgulamak isterim ki oyuncularımla gerçekten gurur duyuyorum: Bu seviyede aldıkları böylesine ağır bir darbeye rağmen, buna karşılık verebildiler ve çeyrek finallere yükselmeyi başardılar.

Biliyorsunuz, Lucescu'ya büyük saygı duyuyorum; o, dünya futbol tarihinin en büyük teknik direktörlerinden biridir. Ancak karşılaştırmak gerekirse, benim kadromda şu anda Brezilya millî takımında oynayan altı oyuncu yok. Kariyerim boyunca bir gün Brezilya milli takım seviyesinde oyuncuları çalıştırma fırsatı bulmayı umuyorum, ama şimdilik bununla övünemem. Bununla birlikte, bunu bir mazeret olarak kullanmıyorum. Bu kulübe katıldığımda kimi çalıştıracağımı ve genç oyuncularla çok çalışmam gerekeceğini tam olarak anlamıştım, bu yüzden bu gerçeği kabul ediyor ve takımın sonuçlarının sorumluluğunu üstleniyorum.

Bir teknik direktör olarak, sadece taktikleri değil, takımın zihniyetini de şekillendiriyorsunuz. Sadece sonuçlar üzerinde değil, takımın uzun vadeli kimliği üzerinde de çalışmak sizin için ne kadar önemli?

Futbolda her şeyin bu olduğuna inanıyorum. Hiçbir taktiksel analiz ya da belirli bir rakibe yönelik hazırlık, sahaya tek bir takım olarak çıktığınızda ortaya çıkan o samimi duygu ve enerjinin yerini tutamaz. Çünkü futbol, duyguların oyunudur. Taktiksel disiplin ve yapı açısından övgüye değer birçok spor var: tenis, voleybol, basketbol... Ancak içtenlikle söylemeliyim ki, hiçbir spor dalında futbol kadar keskin bir duygu değişimi yaşanmaz. Her şeyi çok hızlı bir şekilde lehinize çevirebilir, ama aynı hızla da kaybedebilirsiniz. Futbol son derece hızlı değişir ve bence bu, onun en çekici özelliğidir.

Son olarak, bir noktaya daha değinmek istiyorum. Kısa süre önce, Lucescu'nun maalesef sağlık durumunun iyi olmadığını öğrendim. Kendisine içtenlikle acil şifalar diliyorum. Onu tekrar kulübede görmek beni çok mutlu eder.