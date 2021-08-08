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Futbol
Haber Giriş: 08.08.2021 - 23:25 | Son Güncelleme:

Arda Turan'dan Lionel Messi paylaşımı

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Arda Turan'dan Lionel Messi paylaşımı

Galatasaray'ın deneyimli orta saha oyuncusu Arda Turan, Barcelona'da birlikte forma giydiği Messi için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılıların kaptanı Arda Turan, Barcelona'dan ayrılan eski takım arkadaşı Lionel Messi için bir mesaj yayımladı.

Messi'ye gelecek için başarı dileyen Arda Turan, "Seninle tanışmak, aynı soyunma odasını ve sahayı paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Tarihin en iyisiydin ve öyle olacaksın. Barcelona'da geçirdiğim süre boyunca benim için yaptığın her şey için çok teşekkür ederim. Yeni maceranda sana ve ailene başarılar." ifadelerini kullandı.

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