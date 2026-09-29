Arda Turan'dan kariyer zirvesi: 128 gol, şampiyonluk!

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Türk teknik direktör Arda Turan, Shakhtar Donetsk’in başında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ukrayna ekibinin başına 1 Temmuz 2025’te geçen genç teknik adam, kısa sürede elde ettiği sonuçlarla kariyerinin en başarılı dönemlerinden birini yaşıyor.

Arda Turan, geçtiğimiz sezon Shakhtar Donetsk’in başında zorlu şartlara rağmen Ukrayna Ligi şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Başarılı teknik adam, yeni sezonda da takımının aldığı sonuçlarla form grafiğini sürdürüyor.

61 MAÇTA 40 GALİBİYET

Daha önce Eyüpspor’u çalıştıran Arda Turan, İstanbul ekibinin başında 84 karşılaşmada görev yaparken maç başına 1.77 puan ortalaması yakalamıştı.

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Shakhtar Donetsk’in başında ise kariyerinin en yüksek puan ortalamasına ulaşan Arda Turan, bugüne kadar 61 resmi müsabakada takımının başında yer aldı.

Bu karşılaşmaların 40’ından galibiyetle ayrılan 39 yaşındaki teknik adam, yüzde 65.6’lık galibiyet oranına ulaştı.

MAÇ BAŞINA 2.10 GOL

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk’in hücum performansı da dikkat çekiyor.

Ukrayna ekibi, Arda Turan’ın görev yaptığı 61 maçta rakip fileleri toplam 128 kez havalandırdı. Shakhtar, böylece maç başına 2.10 gol ortalaması yakaladı.

Türk teknik adamın takımı aynı süreçte maç başına 2.36 puan ortalamasına ulaştı.

LİGDE 7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Shakhtar Donetsk, yeni sezonda Ukrayna Ligi’nde de zirve yarışını sürdürüyor.

Arda Turan’ın öğrencileri ligde oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 18 puanla ligde ikinci sırada bulunan Shakhtar, bu karşılaşmalarda rakip filelere 15 gol gönderirken kalesinde yalnızca 4 gol gördü.

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Arda Turan’ın ekibi, elde ettiği sonuçlarla hem hücumdaki üretkenliği hem de savunmadaki performansıyla dikkat çekiyor.

KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA

Eyüpspor’da teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, Shakhtar Donetsk macerasıyla birlikte Avrupa futbolunda da adından daha fazla söz ettirmeye başladı.

Genç teknik adam, Ukrayna ekibinin başında elde ettiği 2.36 puan ortalaması ve yüzde 65.6’lık galibiyet oranıyla kariyerinin en dikkat çekici dönemini geçiriyor.