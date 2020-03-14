Arda Turan'dan imalı paylaşım

Başakşehir'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Arda Turan, son olarak halı saha maçında görülmüştü.

Halı sahada top oynaması sosyal medyada çok konuşulmuş ve Arda, "Barça'dan halı sahaya" şeklinde gelen yorumlara "Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil. Çok da severim, becerebilene tavsiye de ederim" yanıtını vermişti.

Tenis kortundan paylaşım yapan Arda, "Tenis oynayabilir miyim, müsaade var mı?" sözleriyle halı sahada top oynamasını eleştirenlere göndermede bulundu.