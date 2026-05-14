Arda Turan'dan hava saldırısı alarmı sonrası açıklama: 'Yaşananlar korkunç!'

Haberin Devamı

Ukrayna Ligi'nin 28. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Obolon Kyiv'i konuk etti.

Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi kazanan 3-1'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.

Gözden Kaçmasın Devlerin Arda Güler ve Kenan Yıldız savaşı! Haberi görüntüle

HAVA SALDIRISI ALARMI NEDENİYLE MAÇ GEÇ BAŞLADI

TSİ saat 18:00'de başlaması beklenen müsabaka, hava saldırısı alarmı nedeniyle 45 dakika rötarlı başladı.

Mücadelede 2. alarm, maçın 18. dakikasında çaldı. Bu alarmın ardından stadyumdaki oyuncular ve hakemler, soyunma odasına girdi.

3. SİREN 25. DAKİKADA GELDİ

Müsabakanın 25. dakikasında hava saldırı alarmı 3. kez çaldı. TSİ 20.15'te, Stadyumda bulunan seyirciler dahil olmak üzere herkes, içeri girdi.

Haberin Devamı

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın mücadele sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

"BÖYLE BİR VURUŞ YAPMAYA CESARET ETMESİ BENİ BİRAZ ŞAŞIRTTI"

İlk sorum Alaа Ghram’ın golüyle ilgili. Bu gol haftanın golü olabilir mi? Genel olarak ondan böyle bir vuruş bekliyor muydunuz?

Öncelikle Alaа Ghram’ın profesyonel gelişiminden dolayı mutluyum. Bunun beklenmedik olduğunu söyleyemem, çünkü daha önce antrenmanlarda da benzer performanslar sergilemişti. Belki de resmi bir maçta böyle bir vuruş yapmaya cesaret etmesi beni biraz şaşırttı. Ama bu bizim için daha da iyi, çünkü sahadaki oyuncular, özellikle de hücum oyuncuları, gol atmalı ve asist yapmalı. Bugün Alaа Ghram takım arkadaşlarına harika bir örnek oldu. Onun gelişimine ve bunun gelecekte de devam edeceğine kesinlikle inanıyorum.

Biraz da oyuncular hakkında konuşalım. Artık puan durumu açısından rahatsınız, bu yüzden denemeler yapabiliyorsunuz. Baglay kalede oynadı ve maçın sonunda harika bir kurtarış yaptı, Nazarina yine stoperdeydi, ayrıca Shved sezonun üçüncü lig maçına çıkıp gol attı. Onlar hakkında biraz konuşabilir misiniz?

Haberin Devamı

Öncelikle Rostyslav Baglay adına son derece mutluyum; onu profesyonel seviyedeki ilk maçına layıkıyla hazırlayan kaleci ekibimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yehor Nazaryna ise her zaman rakip kaleye odaklanan bir oyuncu. Sahadaki pozisyonu ne olursa olsun sürekli topu ileri taşımaya, rakip kaleye yaklaşmaya çalışıyor. Bu, modern futbolda hafife alınan bir özellik, ancak benim görüşüme göre son derece önemli ve temel bir özellik.

Ayrıca, uzak mesafeden çok iyi şut atıyor, bu yüzden bu becerilerin birleşimi takım oyununda çok faydalı. Maryan Shved konusunda da onun adına çok mutluyum. Bu sezon fazla süre alamadı ama profesyonel yaklaşımı ve antrenman sürecine duyduğu saygıyla beni gerçekten etkiledi. Her zaman pozitifliğini korudu, takımda ve soyunma odasındaki atmosferi hiçbir şekilde bozmadı, aksine yanındaki oyuncuların kendilerini iyi hissetmelerine sürekli yardımcı oldu, bu yüzden ona bunun için sonsuz minnettarım ve çabaları için sadece alkışlayıp saygımı ifade edebilirim.

Haberin Devamı

"BİR ARA MAÇIN YARINA ERTELENECEĞİ BİLGİSİ BİZE VERİLDİ"

Bu sezon, hava alarmı nedeniyle takımı dört kez sahaya çıkarmak zorunda kaldınız. Bir teknik direktör olarak bu deneyimi nasıl değerlendiriyorsunuz, ne kadar zor?

Elbette bunlar futbol maçı oynamak için son derece üzücü koşullar ve bence neredeyse imkânsız şartlar. Aslında, bir ara maçın yarına erteleneceği bilgisi bize verildi: oyuncularımızdan bazıları akşam yemeğini yemiş, bazıları duş almıştı, bu yüzden bu maçta savaşın etkisine maruz kalmamak için elimizden geleni yaptık. Ve hayatın bu tür anlarında, galibiyet, beraberlik ya da mağlubiyetin artık o kadar da önemli olmadığına inanıyorum. Çok farklı milletlerden oluşan uluslararası bir kadromuz var: Brezilyalılar, Ukraynalılar ve başka ülkelerden oyuncular.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Kartal'da öncelikle 4 takviye yapılacak Haberi görüntüle

Hepimizin hepsine göz kulak olmamız gerekiyordu. Genç oyuncularımızın birçoğu hayatlarında ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyor, bu yüzden yaşananlar korkunç. Ve bu koşullar altında sonucun önemi olmadığını, en önemlisinin insan hayatlarını korumak olduğunu bir kez daha vurgulamak zorundayım. Maçı kazanmış olmamızdan mutluyum, ancak aynı zamanda çocuklarımızın, genel olarak Ukrayna halkının bunu yaşamak zorunda kalması çok üzücü. Bu tür olaylar, hayatın en beklenmedik anlarında herkesi etkileyebilir. Bu yüzden gerçekten çok zor ve ne yazık ki bu konuda konuşurken olumlu bir taraf bulmak mümkün değil. Savaşın dehşetinin bir an önce sona ermesini içtenlikle umuyorum.





Haberin Devamı