Arda Turan'dan Halil Umut Meler açıklaması: 'İyi mi kötü mü bilemiyorum!'

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, mücadeleyi Halil Umut Meler'in yönetecek olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Arda Turan'ın sözleri şu şekilde oldu:
"Ben Shakhtar'ı temsil ediyorum. O da UEFA'yı temsil ediyor. Bakış açımız oyuna bu. Öteki taraftan Türk futbolu için sevindirici ve güzel bir şey. Temsil etmemiz ikimizin birden. O yüzden Halil hocaya maç için başarılar diliyorum. Benim içinse iyi mi kötü mü bilemiyorum. Bazı reaksiyonlarımda bazı şeylerin duyulmaması benim için daha iyiydi. Daha fazla dikkat edeceğim."
👤 Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile yapacakları maçı Halil Umut Meler'in yönetecek olmasını değerlendirdi:— Spor Arena (@sporarena) September 10, 2026
💬 "Benim için iyi mi, kötü mü bilemiyorum. Bazı reaksiyonlarımda bazı şeylerin duyulmaması benim için daha iyiydi. Daha fazla dikkat edeceğim."…
PSV ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak mücadele bugün saat 19:45'te başlayacak.