×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Arda Turan'dan Halil Umut Meler açıklaması: 'İyi mi kötü mü bilemiyorum!'

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Shakhtar Donetsk#Arda Turan
Arda Turandan Halil Umut Meler açıklaması: İyi mi kötü mü bilemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 15:15

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'in PSV ile oynayacağı mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Arda Turan maç öncesi Halil Umut Meler hakkında konuştu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan, mücadeleyi Halil Umut Meler'in yönetecek olmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gözden KaçmasınArda Güler için 100 milyon euroluk teklif Görüşme tarihini duyurdularArda Güler için 100 milyon euroluk teklif! Görüşme tarihini duyurdularHaberi görüntüle

Arda Turandan Halil Umut Meler açıklaması: İyi mi kötü mü bilemiyorum

Arda Turan'ın sözleri şu şekilde oldu:

"Ben Shakhtar'ı temsil ediyorum. O da UEFA'yı temsil ediyor. Bakış açımız oyuna bu. Öteki taraftan Türk futbolu için sevindirici ve güzel bir şey. Temsil etmemiz ikimizin birden. O yüzden Halil hocaya maç için başarılar diliyorum. Benim içinse iyi mi kötü mü bilemiyorum. Bazı reaksiyonlarımda bazı şeylerin duyulmaması benim için daha iyiydi. Daha fazla dikkat edeceğim."

PSV ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak mücadele bugün saat 19:45'te başlayacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şampiyonlar Ligi#Shakhtar Donetsk#Arda Turan

BAKMADAN GEÇME!