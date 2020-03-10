Arda Turan'dan halı saha açıklaması!

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan Arda Turan, bugün medyaya yansıyan halı saha maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın açıklaması şu şekilde:

"Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil. Çok da severim. Becerebilene tavsiye ederim."

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