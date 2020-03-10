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Futbol
Haber Giriş: 10.03.2020 - 17:30,Son Güncelleme:/

Arda Turan'dan halı saha açıklaması!

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Arda Turan'dan halı saha açıklaması!
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Arda Turan halı sahada futbol oynadığı görüntülerin medyaya yansımasının ardından açıklama yaptı.

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan Arda Turan, bugün medyaya yansıyan halı saha maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın açıklaması şu şekilde:

"Hayatım boyunca halı saha, ayak tenisi, futbol topuyla ilgili hangi oyun varsa oynadım, oynarım. Yeni bir şey değil. Çok da severim. Becerebilene tavsiye ederim."

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Arda Turandan halı saha açıklaması

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