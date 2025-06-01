×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Arda Turan'dan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı!

Güncelleme Tarihi:

#Arda Turan#UEFA Şampiyonlar Ligi#Hakan Çalhanoğlu
Arda Turandan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2025 00:53

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ni finalde kaybeden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na destek paylaşımında bulundu.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i finalde 5-0 mağlup eden PSG, tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Mücadelenin ardından ise Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, son 3 sezonda 2. kez final kaybeden Hakan Çalhanoğlu hakkında bir paylaşım yaptı.

"GURUR DUYUYORUM"

Turan, kişisel sosyal medya hesabından Hakan Çalhanoğlu'nun seremonide kupanın yanından geçtiği bir kareyi paylaşarak "Seninle gurur duyuyorum. Her zaman bizi en üst seviyede temsil ettiğin için teşekkür ederim kardeşim." notunu düştü.

İşte Arda Turan'ın paylaşımı;

Arda Turandan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arda Turan#UEFA Şampiyonlar Ligi#Hakan Çalhanoğlu

BAKMADAN GEÇME!