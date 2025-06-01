Arda Turan'dan Hakan Çalhanoğlu paylaşımı!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i finalde 5-0 mağlup eden PSG, tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Mücadelenin ardından ise Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, son 3 sezonda 2. kez final kaybeden Hakan Çalhanoğlu hakkında bir paylaşım yaptı.

"GURUR DUYUYORUM"

Turan, kişisel sosyal medya hesabından Hakan Çalhanoğlu'nun seremonide kupanın yanından geçtiği bir kareyi paylaşarak "Seninle gurur duyuyorum. Her zaman bizi en üst seviyede temsil ettiğin için teşekkür ederim kardeşim." notunu düştü.

İşte Arda Turan'ın paylaşımı;



