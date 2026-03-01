×
Arda Turan'dan Göztepe camiasına teşekkür!

Güncelleme Tarihi:

#Arda Turan#Göztepe#Shakhtar Donetsk
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2026 12:56

Arda Turan, sosyal medya hesabı üzerinden Göztepe yönetimine ve taraftarına teşekkür etti.

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, kendilerini İzmir'e davet eden Göztepe camiasına sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Arda Turan, yaptığı paylaşımda:

"Dünkü açıklamam sonrasında tüm misafirperverlikleriyle bizi İzmir'e davet eden, orada da bir evimiz olduğunu hissettiren Göztepe Onursal Başkanı Sayın Mehmet Sepil, Kerem Ertan ve Talat Papatya'ya; hem sosyal medyada hem stadyumda verdikleri destek için Göztepe taraftarına çok teşekkür ederim. Bana ve takımıma verdiğiniz bu desteği ömrümüz boyunca unutmayacağız. Sizin sözlerinizle "Bizim evimiz, sizin eviniz" ama bilin isterim ki bundan sonra "Bizim evimiz, sizin de eviniz."  ifadelerini kullandı.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini açıklayan Arda Turan ve ekibini, İzmir'de ağırlamak istediklerini dile getirmişti.

