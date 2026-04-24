Arda Turan'dan galibiyet yorumu: 'Rahatlamak mümkün değil!'

Ukrayna Premier Lig'de 21. haftanın erteleme maçında, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Zorya Luhansk ile karşı karşıya geldi. Valeriy Lobanovskyi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-1'lik skorla kazandı.

Shakhtar Donetsk, henüz 2. dakikada Prosper Obah'ın golüyle öne geçti. Zorya Luhansk, 51. dakikada Navin Malysh ile eşitliği sağladı. Karşılaşmada son sözü ise 82. dakikada penaltıdan Artem Bondarenko söyledi.

Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk puanını 57'ye yükselterek en yakın rakibiyle arasındaki farkı 6'ya çıkardı.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'ın karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

Galibiyet için tebrikler. LNZ ile aranızdaki fark altı puana çıktı. Bir rahatlama hissediyor musunuz?

Bulunduğumuz durumda rahatlamak mümkün değil. Evet, sezon boyunca yorgunluğumuz artıyor ama her zaman buna değer. 90 bin taraftarın doldurduğu büyük bir stadyumda oynamak kolaydır; ancak günün bu saatinde burada, bu stadyumda Zorya’ya karşı oynamak büyük bir mental güç gerektirir. Bunu gösterdikleri için oyuncularıma minnettarım. Birkaç pozisyonda değişiklik yaptık ve bunu hem planlamamız hem de rakibin güçlü yönleri açısından doğru bulduk.

Gördüğünüz gibi sürekli oyuncularımı yönlendirdim, talimat verdim, hem kulübeden hem de soyunma odasında enerji kattım. Gerçekten çok iyi iş çıkardılar. Bu yüzden şu an rahatlama gibi bir lüksümüz yok, bu önemli bir galibiyet. Ancak, şampiyonluğu kesin olarak garantileyecek son maçın son düdüğü çalana kadar rahatlamayacağız. Şu an için her şey çok net: Pazar günü karşılaşacağımız bir sonraki rakibe hazırlanıyoruz.

Prosper ilk 11'de başladı ve Shakhtar formasıyla ilk golünü attı. Gol atması epey uzun sürdü. Henüz gol atmamış olmasının ona baskı yarattığını düşünüyor musunuz?

Oyuncularımla her zaman konuşurum ve öncelikle Shakhtar’da adım adım, gün be gün inşa edilen net bir strateji ve gelecek vizyonu olmasını gerçekten seviyorum. Prosper Obah da bu parlak geleceğin bir parçası. Dün akşam onu ilk 11'de oynatmaya karar verdiğimizde, hemen onunla konuştum ve bu maçta ondan beklediğim taktiksel gereklilikleri açıkladım. Hiç şüphesiz, bana göre maçtan maça gelişiyor. Gelişimi ve performansından tamamen memnunum. Basit bir gerçeği anlamalıyız: genç oyuncuların zamana ihtiyacı vardır, hemen en iyi performans gösteren oyuncular olamazlar. Bu yüzden onun birçok gol atacağından, birçok kupa kazanacağından ve bu kulübün tarihinde yerini alacağından hiç şüphem yok.

Shakhtar’ın rakipleri neredeyse her maç duran toplardan size sorun çıkarıyor. Bu konuda takımınızı nasıl değerlendirirsiniz?

Bu konuyu oyuncularla da sürekli konuşuyoruz. Abartısız olarak, her üç günde bir maç oynadığımızı anlamak önemlidir. Ve bu maçta performansımızdan memnunum. Ancak, bu durumlarda ortaya çıkabilecek ikinci toplar gibi detayları iyileştirme ihtiyacını sürekli vurguluyorum. Evet, maalesef bazen bunlardan gol yiyoruz.

Örneğin LNZ maçında olduğu gibi. Ancak zamanımız yetmiyor, çünkü zamanımızın çoğunu analiz odasında geçiriyoruz ve burada sadece videodan duran topları inceliyoruz, Sahada çalışıp pratikte uygulama fırsatımız olmuyor. Yani evet, teorik bilgi ediniyoruz ama maalesef bu yeterli değil. Programımızın bizi ne kadar kısıtladığını tartışabilirim ama bunun şu an için çok da uygun olmayacağını düşünüyorum.

