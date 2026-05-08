Arda Turan'dan Galatasaray ve Okan Buruk açıklaması!

İngiliz ekibi Crystal Palace, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i rövanşta da 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

İngiliz ekibinin gollerini 25. dakikada Pedrinho (kendi kalesine) ve 52. dakikada Ismaila Sarr atarken, Shakhtar'ın tek golünü 34. dakikada Eguinaldo kaydetti.

Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan'ın karşılaşma sonrası açıklamaları şu şekilde oldu:

"YARI FİNAL AŞAMASINDA BUNU KABUL ETMEK İSTEMİYORUM"

Öncelikle Crystal Palace ve teknik direktörünü tebrik ediyorum. Harika bir iş çıkardılar ve istediklerini başardılar. Bir takım sizi yenip Avrupa kupası finaline çıkıyorsa, bu muhtemelen daha doğru kararlar verdikleri ve daha iyi performans gösterdikleri anlamına gelir; bu yüzden rakibimizi tebrik ediyorum. Bize gelince, çok üzgünüz. Elemeyi kabul edemiyorum. Yarı final aşamasında bunu kabul etmek istemiyorum. Çünkü bugün, bana göre, bu turu geçecek kadar iyi bir seviyede oynadık ve göründüğünden daha yakındık.

Ancak bu hayatın bir parçası, bu oyunun bir parçası, bazen böyle olur. Bu turdan dersler çıkaracağız ve değerli tecrübeler kazanacağız. Ve asla geri adım atmayacağız. Oyuncularımla ve Avrupa’daki yolculuğumuzla gurur duyuyorum. Bu sezon ve oynadığımız 20 Avrupa maçında insanlara umut verebilmek için elimizden gelen her şeyi yaptığımıza inanıyorum. Bu yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum ve ilerlemeye devam edeceğiz.

"ELBETTE ÇOK HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Bu sezondan en sevdiğiniz anı seçebilir misiniz? Belki en baştaki Beşiktaş galibiyeti ya da Isaque’nin AZ Alkmaar karşısındaki inanılmaz golü ve 3-0’lık zafer? Belki favoriniz diyebileceğiniz özel bir an ya da maç vardır.

Benim en sevdiğim an, şu anda yarı finalde olmamız. Benim için en iyi ve en mutlu an, her zaman ulaştığım en yüksek seviyedir ve şu anda bu seviyedeyiz. Elbette çok hayal kırıklığına uğradım ve bu sezondan hem en üzücü hem de en mutlu dersleri çıkaracağım. Yapmaya çalışacağım şey tam olarak bu. Sizden böyle takdir görmek, sorularınızı cevaplayabilmek ve insanlara umut verebilmek, bu anı benim için sezonun en güzel anı yapıyor.

"BENCE ONLARIN DAHA DENEYİMLİ VE DAHA GÜÇLÜ BİR TEKNİK DİREKTÖRÜ VAR"

Çok genç bir takımınız var. Bu kadar genç futbolcuların, Crystal Palace gibi tecrübeli bir rakibe karşı mücadele etmesi zor oldu mu?

Seviye ve oyun tarzı açısından iki takım da oynamak istediği şekilde oynadı. Bu yüzden her iki takıma da saygı göstermeliyiz. Oyunculara gelince, daha önce de söylediğim gibi: birçok pozisyonda onlarla aynı seviyedeyiz ve bazı pozisyonlarda kalite açısından daha da güçlü olduğumuza inanıyorum. Gelecekte de durum aynı olacak. Teknik direktörlere gelince, bence onların daha deneyimli ve daha güçlü bir teknik direktörü var.

"GALATASARAY İÇİN EN İYİ SEÇENEĞİN OKAN BURUK OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Devre arasında oyuncularınıza ne söylediniz? Ve ikinci soru: Galatasaray’ın size ilgisi olduğu yönündeki söylentiler doğru mu?

Devre arasında oyuncularıma doğru oynadıklarını ve aynı şekilde devam etmeleri gerektiğini söyledim. Sadece bazı detaylara daha fazla dikkat etmelerini istedim. Örneğin, Pino solda baskı yapıyordu ve ben orta sahadaki oyunculara üçgenler oluşturmalarını ve pas için uygun pozisyon almalarını söyledim. Ayrıca orta sahadan çok erken pas yapmamalarını da istedim. Bu detaylara odaklanmalarını istedim çünkü taktiksel açıdan çok iyi oynuyorlardı ve bu maçta her şeylerini ortaya koyuyorlardı. Sadece bazı anlarda kendilerini geliştirmeleri gerekiyordu.

İkinci soruya gelince, bu konuyu konuşmaktan pek rahat hissetmiyorum çünkü ben Galatasaray altyapısından yetişmiş biriyim ve şu anda Galatasaray'ın tarihi bir başarıya imza atmış mükemmel bir teknik direktörü var. Ben ve sevdiklerim her zaman onu destekliyoruz ve aklımızda böyle bir şey hiç olmadı. Şu anda Galatasaray için en iyi seçeneğin Okan Buruk olduğuna inanıyorum.

Bana gelince, Eyüpspor'daki görevimin ardından Shakhtar bana bu fırsatı verdi. Ben parayı düşünen ya da kararlarını paraya göre veren biri değilim. Hayatım boyunca hiç olmadım. Şu anda kendimi tüm kalbim ve zihnimle Shakhtar'a adadım. Shakhtar formasına saygı duyuyorum, aynı zamanda bana bu takımı çalıştırma şansı veren Rinat Akhmetov, Serhii Palkin ve Darijo Srna'ya da saygı duyuyorum. Profesyonel hayatta işlerin nasıl gelişeceğini asla bilemezsiniz. Ancak birlikte ilerliyoruz, kararları her zaman ortak alıyoruz ve çalışma şeklimize saygı duyuyorum. Bu kulübü seviyorum ve geleceği için büyük hayallerim var. Ve bana bu şans verilirse, asla sırtımı dönmeyeceğim.

