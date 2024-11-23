Arda Turan'dan Galatasaray maçı sözleri: Hayalleri elinden alındı

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor'a mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

Arda Turan'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün gördüklerim karşısında çok üzgünüm ama bunlardan dolayı oyuna ve futbola olan inancımdan vazgeçmeyeceğim. Bu oyunu ülkenin çocukları, gençleri, kadınları, bu oyundan keyif almak isteyen insanlar için geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğim. Oyunu oynamak, ayakta kalmak ve sahanın içinde kalmak istiyorum. Futbol böyle oynandığı zaman güzel. Kazanmak da var kaybetmek de var. Biz İkas Eyüpspor olarak her zaman rakip futbolcu sakatlandığında topu taca atıp oyuncu sağlığını en ön plana koyacağız. Biz İkas Eyüpspor olarak Türkiye'nin en önemli stadyumlarında hiçbir zaman bir dakika vakit geçirmedik. Yine aynı şekilde devam edeceğiz.

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Üzgünüm ve benim neye üzgün olduğumu bazı yerler de biliyor. Sarı kart cezalısı durumuna düşen oyuncuların benim için çok kıymetli. Onların Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı oynama hayalleri ellerinden alındığı için çok üzgünüm. Onlara şunun sözünü veriyorum: Güzel bir yürüyüşteyiz. Onlarla çok güzel büyük maçlar oynayacağız.

Eğer bir takım sizi yenmişse mutlaka sizden daha iyi işler yapmıştır. Çaykur Rizespor'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum.

İyi mücadele ediyoruz, iyi oynuyoruz ama maalesef ofansif anlamada topa sahip olmaktan biraz uzaklaştık. Bunları geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bugün takım savunmasını iyi yaptık ama anları iyi oynayamadığımız için 2 tane basit gol yedik. Şimdi bizim için toparlanma zamanı. Oyuncuların kazanırken de kaybederken de çok kıymetli ve değerliler. Onlarla gurur duyuyorum. Biz skordan bağımsız muhteşem bir takım yaratıp oyunu güzelleştirmeye çalışıyoruz.

İnşallah önümüzdeki hafta Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi Galatasaray'a karşı elimizdeki en iyi kadroyla, en iyi mücadelemizi verip hayalimizi gerçekleştirebileceğimiz bir maç oynamaya çalışacağız. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama geri adım atmak istemiyoruz. Taraftarımız, bizi seven insanlar bizi desteklemeye devam etsin. İkas Eyüpspor haksızlığa karşı adalet arasa da bunu çocukları, kadınları ve bu oyunu seven insanları üzmeyecek şekilde yapacak."