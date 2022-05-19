Arda Turan'dan FIFA'nın kararı sonrası Cüneyt Çakır'a destek!

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FIFA, Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Türk hakem Cüneyt Çakır listede yer almadı.

Resmi açıklamanın ardından Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'dan "Ülke futbolunun en önemli değerlerinden Cüneyt Çakır... Sevgi ve saygım sonsuz. Her zaman tüm kalbimle yanındayım" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım geldi.

CÜNEYT ÇAKIR NEDEN KATAR LİSTESİNE ALINMADI?



Cüneyt Çakır, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu döneminde işine son verilen 13 hakem arasındaydı... Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) 8 Mart'ta liste dışı bıraktığı Cüneyt Çakır, Antalyaspor-Kayserispor maçıyla birlikte geri döndü. Bu süreçte üst üste görevler alan Çakır, FIFA'nın listesinde kendisine yer bulamadı.

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FIFA'nın bu kararında bir önceki MHK döneminde haftalarca görev alamayan Cüneyt Çakır'ın maçlara çıkamaması büyük etken oldu.

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GÜNDEMİ UZUN SÜRE MEŞGUL EDEN KARAR

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Türk futbol tarihine geçecek bir karara imza atmış ve Süper Lig kadrosunda yer alan 11, A klasmanında yer alan 5, VAR’dan 1 hakem ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Gündemi uzun süre meşgul eden 13 hakem kararıyla Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus başta olmak üzere birçok hakem görevden alındı. Yine FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, Abdülkadir Bitigen ile birlikte, Hüseyin Göçek, Alper Ulusoy’un yanı sıra Bahattin Şimşek, Tugay Kaan Numanoğlu, Suat Arslanboğa, Mert Güzenge, Burak Şeker de listede yer almıştı

UILENBERG DE GÖREVİNDEN AYRILDI

Hakemlerle alınan kararlar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, TFF MHK Eğitim Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.



Uilenberg, 8 Mart tarihinde 13 hakemin maç yönetemeyeceği yönünde açıklanan kararın ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya kararı desteklemeyeceğini söylediğini dile getirerek, “Bu kararın alındığı gün Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya da böyle bir kararı, birçok hakemin kariyerini gerçek olgular ve açıklamalar olmadan öldüren bir kararı, desteklemeyeceğimi söyledim” ifadelerini kullanmıştı.

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Bu süreçte TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası şok etkisi yaratırken Ferhat Gündoğdu'nun görevine devam etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Daha sonra beklenen istifa haberi geldi ve Gündoğdu görevi bıraktı. TFF'den yapılan açıklamada "Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur." ifadeleri yer aldı.

CÜNEYT ÇAKIR'A İSVİÇRE'DEN TEKLİF

İsviçre Futbol Federasyonu'nun TFF'ye yaptığı yazılı başvuruda "Biz size bir hakem heyeti gönderelim, siz de buna karşılık bize Cüneyt Çakır ve ekibini gönderin. Herkes kendine bağlı olan hakemlerin masrafını karşılasın" talebinde bulunmuştu. TFF ise "Bizim dışarıdan hakem getirip görevlendirmek gibi bir düşüncemiz yok. Ancak sizler Cüneyt hoca ve ekip arkadaşlarıyla çalışabilirsiniz. Bunun için de lütfen hakem arkadaşlarımızla temasa geçin" şeklinde karşılık vermişti.

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'UMARIM İZNİ ALIR' DEMİŞTİ

İsviçre’nin şimdiye kadar çıkardığı dünya çapındaki en önemli hakem Urs Meier, geçtiğmiiz günlerde konuyla ilgili "Evet davet doğru. Umarım Cüneyt İsviçre'de maç yönetmek için gerekli izni alır ve bununla birlikte Dünya Kupası'na gitme şansını yakalar" ifadelerini kullanmıştı.

Devamındaki süreçte MHK'de başkan Ferhat Gündoğdu'nun istifası ve göreve geri dönüşlerle birlikte İsviçre ihtimali rafa kalkmıştı.

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