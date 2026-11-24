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Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk Teknik direktörü Arda Turan, Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın sözleri şu şekilde:

Bizim için büyük anlam taşıyan bir karşılaşma. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyunun seviyesinden çok memnunum. Gelişiyoruz ve doğru yönde ilerliyoruz. Sistemin ve bazı şeylerin artık oturduğunu düşünüyorum ancak detaylarda ve maçın kritik anlarını doğru oynamakta sıkıntılar yaşıyoruz. Umarım yarın bu konuda daha dikkatli oluruz. Çünkü karşımızda çok iyi bir teknik direktör ve tarihiyle gücünü ortaya koyan çok iyi bir takım var. Fenerbahçe'ye gereken saygıyı göstermeli, tüm mücadelemizi ortaya koymalı ve maçın her anını doğru oynamalıyız. Yarın bizi böyle bir karşılaşma bekliyor. Umarım bizim için iyi bir maç olur.

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Sadece geride bekleyerek veya sadece önde oynayarak bu oyunu sürdüremezsiniz. 90 dakika boyunca her türlü senaryoya hazır olmanız ve buna göre çalışmanız gerekiyor. O an oyun neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışacağız. Her şeye hazırlıklıyız.

Sonuç olarak futbolda oyuncuların duyguları ve bire bir mücadeleleri çok önemli. Hangi taktiği oynarsanız oynayın, oyunun kaderi oyuncuların temasına ve karar mekanizmasına kalıyor. Fenerbahçe gibi önemli bir takıma karşı oynuyorsanız oyunun her bölümüne hazır olmalısınız. Kendi sahamızda oynayacağımız için agresifliğimizi, gençliğimizi ve enerjimizi göstermek istiyoruz. Ancak karşımızda çok tecrübeli ve önemli bir takım olacak. Şampiyonlar Ligi'nde birçok kez yer almış, kupayı kaldırmış ve Dünya Kupası'nda mücadele etmiş oyunculara karşı oynayacağız. Bu bizim için kolay olmayacak.

Emre Belözoğlu ile basın toplantısından önce konuştuk. Aramızda çok fazla şaka yapmadık ama ikimiz de bu anların kıymetini yaşamak ve yaptığımız işin güzelliğini daha iyi anlamak istiyoruz. Futbol tarihi boyunca birçok ilke imza attık ancak o anların değerini her zaman bilemedik. Yarın sahada birbirimizi yenmek için tüm gücümüzü ve zekâmızı ortaya koyacağız. İkimiz de kazanmak için mücadele edeceğiz ama düdük çaldığında her şey geride kalacak.

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Bence asıl sorgulamamız gereken, 2026 yılında iki Türk teknik direktörün böyle bir maçta karşı karşıya gelmesinin hâlâ bir ilk olması. Bu durumdan dolayı çok mutluyum. Sonuç ne olursa olsun, maçın ardından yaşanan tüm duygular sona erdiğinde bu karşılaşmayı hep güzel hatırlayacağım.

Saha içindeki aksiyonlara göre oyun planımız değişir. Ama tabii ki bizim için bir seyirciyle oynayalım da, nerede oynarsak oynayalım. Yani kim olursa olsun, yeter ki seyirci olsun, fark etmez. Hoş geldiniz, Fenerbahçe seyircisi de gelse bizim için iyidir.

Daha önce Emre Abi'nin Kasımpaşa'da oynadığı maçları da analiz ettik. Futbol artık başka bir yere gitti; bunlara hazır olmak zorundayız, her detaya hazır olmak zorundayız. Ama daha önce dedim, PlayStation oynamıyoruz; oyuncuların karar mekanizmasına, hissiyatlarına, o andaki duruma kalıyor bazı şeyler. Biz onlara kolaylaştırabilecek bilgileri veriyoruz.

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Yarın bizim için zor bir maç. Zor bir maç çünkü şundan dolayı; bu anları oynamış oyuncular bu anlar için yaşıyorlar. Kocaeli maçı bu maç için bir kriter değil. Kocaelispor'u küçümsemiyorum, ben de Eyüpspor'un hocasıydım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak her oyuncu için farklıdır. Yani bugün eğer Fenerbahçe yarın buradan iyi bir skorla çıkabilirse tur için çok büyük bir avantaj sağlıyor.

O yüzden yüzde yüzünü verecektir o büyük oyuncular ve genç oyuncular da bunu yaşamayan oyuncular da onu ilk defa yaşamaya çalışacaklardır. Yani işte bazı şeyler hani taktik, bilim, bilgi; bazı şeyler de futbolculuktan gelen tecrübe işte buralarda bazen yansıyabilir teknik direktörlükte. Yarın böyle bir şey, yarın zorlu, iyi bir Fenerbahçe bekliyorum ben yarın. Çok iyi bir Fenerbahçe bekliyorum.