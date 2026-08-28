Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması! 'Kadrosunda çok sayıda üst düzey oyuncu var'

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Liverpool, Atletico Madrid (D), Roma, Aston Villa (D), Villarreal, Shakhtar Donetsk (D), Slavia Prag, LASK (D) ile eşleşti.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, eşleşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın açıklamaları şöyle;

"HER MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ VE DEĞERLİ OLACAK"

Şampiyonlar Ligi kurasının ardından ne hissediyorsunuz? Shakhtar'ın karşılaşacağı rakiplerden ne kadar memnunsunuz?

"Öncelikle inanılmaz derecede mutluyuz. Savaş halindeki bir ülkeyi temsil eden bir takım için Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak, futboldan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu, umudu simgeliyor ve insanlara gülümsemeleri için bir sebep veriyor. Bununla gurur duyuyoruz. Bu başarının tadını çıkarmak istiyoruz ancak aynı zamanda kendimize sadık kalmayı da hedefliyoruz. Bizim için en önemli şey bu. Shakhtar gibi oynamak istiyoruz.

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Rakiplerimize gelince, ne diyebiliriz ki? Dünya futbolunun en büyük kulüplerinden bazılarıyla karşılaşacağız. Bu turnuvayı kazanmış, finallere çıkmış ve ülkelerinde efsane haline gelmiş takımlardan bahsediyoruz. Hepsine büyük saygı duyuyoruz. Her maç bizim için önemli ve değerli olacak.

Şampiyonlar Ligi'ni kendimizi göstermek, kim olduğumuzu ortaya koymak ve hayallerimize biraz daha yaklaşmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Heyecanlıyız ancak aynı zamanda soğukkanlılığımızı koruyoruz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz, aynı zamanda üzerinde çalışmamız gereken şeylerin de farkındayız."

"FENERBAHÇE İLE DE BENZER BİR REKABETİM OLDU"

Rakipler arasında özellikle karşılaşmayı beklediğiniz bir takım var mı? Belki seviyesi, tarihi veya kişisel bağlarınız nedeniyle?

"Elbette, benim için oldukça duygusal anlam taşıyan birkaç eşleşme var. Futbolculuk kariyerim boyunca Real Madrid ile birçok kez önemli bir rakip olarak karşılaştım. Elbette Fenerbahçe ile de benzer bir rekabetim oldu. Birbirimizden kupalar kazandık, bu kupalar için mücadelelerde birbirimize karşı kaybettik ve her iki kulübe karşı da birçok derbide forma giydim. Bu nedenle her iki rekabeti de büyük bir saygıyla hatırlıyorum.

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Bunlar zaten kendi tarihini yazmış maçlar olacak. Umarım futbolun güzelliği sayesinde insanların hatırlayacağı yeni anlara sahne olurlar.

Bunun yanı sıra bazı çok özel kişisel bağlarım da var. Inter'de benim için sadece eski bir takım arkadaşı değil, adeta kardeşim gibi olan Hakan Çalhanoğlu oynuyor. Kendisi milli takımımızın kaptanı ve şimdi birbirimize karşı mücadele etmek zorunda kalacağız.

Real Madrid'de Arda Güler var. Kendisi ülkemizin en parlak yeteneklerinden biri, Türk futbolunun umudunu ve geleceğini temsil eden, hepimizin gurur duyduğu bir isim.

Belki herkesin hatırlamadığı bir başka bağım daha var. Leipzig'in teknik direktörü Martin Demichelis, eski takım arkadaşım. Kendisi çok önemli bir profesyoneldi ve harika bir kariyer geçirdi. Onunla birlikte oynamak benim için çok güzel bir deneyimdi. Dolayısıyla Leipzig ile oynayacağımız maç da benim için çok özel olacak."

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"FENERBAHÇE ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİ"

Kura çekiminin ardından ilk 24'e kalmak Shakhtar için artık daha gerçekçi bir hedef mi, yoksa tam tersine görev daha mı zorlaştı?

"Hayatım boyunca hem futbolcu hem de teknik direktör olarak çok sayıda maç oynadım ve yönettim. Açıkçası, kolay geçen tek bir maç bile hatırlamıyorum. Futbolda her şey sahada belirlenir ve karşılaşacağımız her rakibin seviyesinin son derece farkındayız.

Bunların hepsi güçlü futbol kültürüne sahip, tarihi kulüpler. PSV, kendine has gelenekleri olan, hücum futbolunu benimseyen ilgi çekici bir takım. AEK çok iyi gelişim gösteriyor ve Yunanistan'da kulübün işleyişini oldukça iyi organize etmiş durumda. Slovan'ın ise çok iyi bir teknik direktörü ve her top için mücadele eden bir takımı var.

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Fenerbahçe ülkemizin en büyük kulüplerinden biri. Büyük bir kültüre sahip ve kadrosunda çok sayıda üst düzey oyuncu var. Leipzig ise gelişimini sürdüren, harika bir teknik direktör olan Martin Demichelis'e sahip bir kulüp. Çok ilgi çekici bir takım.

Sporting, Real Madrid ve Inter'e gelecek olursak; bunlar futbol tarihini yazmış kulüpler. Dolayısıyla kura çekiminin ardından hislerim değişmedi. Şampiyonlar Ligi, futboldaki en üst seviye. Futbolculuk kariyerimde Atletico Madrid ile finale giden yolda Juventus ile grup aşamasında, ardından Milan ile, çeyrek finalde Barcelona ile, yarı finalde Chelsea ile ve finalde Real Madrid ile karşılaşmıştık. Gerçekten inanıyorsanız her şey mümkün.

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Shakhtar'da kendimize inandığımız zaman, her zaman neler yapabileceğimizi gösterdik. Hedefimiz; kendimize sadık kalmak, Shakhtar futbolunu temsil etmek ve geleceğimiz ile hayallerimiz için mücadele etmek. Şampiyonlar Ligi'nde her gol ve her an belirleyici olabilir. Bu nedenle her detaya dikkat etmeli ve bu turnuvanın her anını sonuna kadar yaşamalıyız.

Heyecanlıyız. Gururluyuz. Kimseden korkmuyoruz ancak her rakibimize büyük saygı duyuyoruz."