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Futbol
Haber Giriş: 23.03.2020 - 23:39,Son Güncelleme:/

Arda Turan'dan Fatih Terim için geçmiş olsun paylaşımı!

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Arda Turan'dan Fatih Terim için geçmiş olsun paylaşımı!
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Arda Turan, corona virüsüne yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için paylaşımda bulundu.

Arda Turan, corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Arda Turan'ın paylaşımında "Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir. Hep beraber önlemlere uyalım. Bu mücadeleyi beraber kazanacağız." ifadeleri yer aldı.

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