Arda Turan'dan Eyüpspor'a duygusal veda: 'Muhteşem bir yolculuktu!'

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Eyüpspor'un başında 3. sezonunu tamamlayan teknik direktör Arda Turan, sosyal medya hesabından bir veda mesajı paylaştı.

İşte Arda Turan'ın paylaşımı;

"Futbol sahalarında hayal ettiklerimden bile fazlasını başarmış bana; yepyeni bir kapı açtı Eyüpspor. Fırsat verdi, hayallerimi dinledi, hayallerime ortak oldu; hayallerimi gerçekleştirmem için bana muhteşem bir aile ortamı sundu. Hiç kolay olmadı, olmayacağını da biliyordum, biliyorduk. Birlikte geçirdiğimiz iki sene boyunca hep "güzel"in peşinde olduk. Güzel bir aile ortamı kurduk, güzel bir ekip olduk, sonuçlardan bağımsız güzel futbol oynamaya gayret ettik, futbol tarihimize güzel anılar ve rekorlar bıraktık, her şartta futbolun güzelliklerini anlatmaya çalıştık; başardığımıza da inanıyorum.

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Şimdi yeni hayaller kurma ve yeni bir yolculuğa çıkma vakti. Burada geçirdiğim her anıyı kalbimin en güzel yerinde saklayacağım. Bu muhteşem yolculukta birlikte yürüdüğümüz çok değerli isimlere bir teşekkür borcum var. Başta Başkanımız Murat Özkaya. Bana inandın, hayallerime ortak, hayatıma abi oldun. Günün birinde geriye dönüp baktığımda bana verdiğin bu şansı hep minnetle hatırlayacağım. Asbaşkanımız Fatih Kulaksız. Bana muhteşem bir çalışma ortamı yarattın. Bana sadece asbaşkan değil, bir kardeş oldun. İşinden, evinden daha çok tesislerdeydin; bizimleydin. Sen olmasaydın hikâyem hep eksik kalırdı.

Coşkun Abi, Ersin Abi, Batu, Furkan, Şaban Usta, Ramo, Uğur, İsmail... Adını sayamadığım, kulübümüzün tüm profesyonelleri. İki senedir gece gündüz benimle mesai yapan teknik ekip arkadaşlarım. Kerem Abi, Ati Baba, Emrah, Umut, Utku, Sinan, Mert, Murat, Anex... Bu muhteşem hikâyenin en büyük kahramanları sizlersiniz. Tüm sağlık ekibimiz; Arda Hocam. En zor şartlarda bile harikalar yarattınız.

Hikâyenin baş kahramanları; oyuncularım. Bir gün bile "ama" demediniz, eksik kaldık, kadro kurmakta zorlandık; her biriniz hep taşın altına elinizi koydunuz. Bu ülkede; bilimin, taktiğin, sistemin başarıya giden en güzel yol olduğunu gösterdiniz. Zorlandınız, hep beraber zorlandık ama hiç geri adım atmadınız. Bugün bir hikâyeden bahsedebiliyorsak, gerçek kahramanları sizlersiniz. Sizinle hep gurur duyacağım.

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Ve ailem. Sevgili eşim, çocuklarım... Bu yolculuktaki en büyük destekçilerim. Sizi gururlandıracak işler yapmaya devam edeceğim.

Kalbimde çok fazla duygu, dilimde çok fazla kelime var.

Ama bir yerde de cümlelerime nokta koymam gerekiyor. O yüzden bir kez daha ve büyük bir gururla diyorum ki: Benim için muhteşem bir yolculuktu..."