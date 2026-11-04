Arda Turan'dan Emre Belözoğlu açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ona karşı oynamak, bundan daha güzel ne olabilir?

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Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Sporting maçında İtalyan VAR hakemlerinin kararına tepki göstererek bu karardan utanmaları gerektiğini söyledi.

Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 1-0 kaybettikleri Sporting maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

Portekiz temsilcisi karşısında birçok şeyi doğru yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Kazanacak kadar oynadık mı bilmiyorum ama kaybedecek kadar oynamadık. Futbolda şanssızlık kelimesini kullanmaktan nefret ederim. Beceriksizce davrandık. Bunu da geliştirmek zorundayız. Genç oyunculara anları oynamasını, daha doğru oynamasını öğretmeliyiz. Buraya ilk geldiğimde, 1,5 sene önce, onlara ilk antrenmanda savunma çalıştırmıştım. Futbol bir savunma oyunudur. Son iki maçta da bunu acı tarafıyla öğrendik. Ama ne olursa olsun yaptıklarıyla gurur duyuyorum." diye konuştu.

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Arda Turan, karşılaşmanın ikinci yarısında Shakhtar Donetskli futbolcu Vinicius Tobias'a ceza alanında yapılan faul ve ardından gelen VAR incelemesiyle ilgili soruya, "Doğrusunu söylemek gerekirse ilk maça bakıyoruz, Galatasaray'la ilgili. VAR, penaltı için Sporting'e darbe arıyor. Bugün de bahane arıyorlar. Ne diyebilirim ki bu konu hakkında? Bunun penaltı olduğunu sen de ben de biliyoruz. Onlar da biliyor. Ama İtalyan hakemler her şeyi bildiği gibi bu konuda devam ediyorlar. Bu konuyu değiştiremem. Hayatımda uğradığım haksızlıklara verdiğim tepkilerden dolayı çok acı çektim. O yüzden onları güçlü olduğum tarafa, sahaya çekmeye çalışıyorum. Bizim işimiz en iyisini oynamak, doğrusunu yapmak. Ama karar nereden baksan insana acı veriyor. Bence bu karar hakkında utanmalılar." yanıtını verdi.

"EN ÇOK REKABET ETMEK İSTEDİĞİM TAKIM"

Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe ile oynayacakları maçın skoru ne olursa olsun hayatındaki en güzel anlardan biri olacağını söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe maçı ve Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımın başına geçmesiyle ilgili soru üzerine şunları kaydetti:

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"Bir sonraki maçta aynı şekilde oynamaya razıyım. Bu maç için hiçbir şeyi değiştirmeyi düşünmüyorum, takımımın performansından memnunum. Sadece ceza sahasında topun kıymetini bilirlerse çok mutlu olurum. Emre Belözoğlu, hayatımda çok önemli bir yeri olan biri. Zaman zaman oyunculuk dönemimizde abi-kardeşlik yaşadığımız bir dostum. Onunla beraber Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılaşmanın keyfini çıkaracağız. Çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum, heyecanlı olacak. Çünkü bazı şeyleri değiştirmek istiyorum. Çocukluğumdan beri en çok rekabet etmek istediğim takım Fenerbahçe. Ve açıkça söylemek gerekirse onlardan nefret etmiyorum. Onlara karşı kötü söz söyledim, birbirimizle dalga geçtik ve rekabet ettik. Ama aslında onlardan nefret etmiyorum. Çünkü onlar benim rekabetlerimin en önemli sebebiydi, en büyük heyecanlarımı onlara karşı yaşadım. Şampiyonlar Ligi'nde de Emre abiye karşı oynamak, beraber saha kenarında Stamford Bridge'de. Bundan daha güzel ne olabilir? Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Ama o insanlara, gençlere, çocuklara keyifli bir maç izletmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı düşünüyorum. Onun için de, ailesi için de her zaman en iyisini diliyorum, çocukları benim yeğenlerim gibi. Muhteşem, keyifli bir maç olacak. Gurur duyacağımız bir an olacak. Skor ne olursa olsun, hayatımdaki en güzel anılardan biri olarak kenara koyacağım."

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Fenerbahçe'ye çok büyük saygı duyduklarını ancak şu anda sadece önlerindeki Dinamo Kiev maçını düşündüklerini aktaran Arda Turan, "Fenerbahçe'nin çok tecrübeli, iyi oyuncuları var. Tecrübeleriyle yarışamayız. Belki gençliğimizle onlara karşı koymaya çalışacağız. Muhtemelen onlar burada daha fazla ev sahibi olacaklar. Bizim için zor olacak." ifadelerini kullandı.