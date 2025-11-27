Arda Turan'dan duygusal sözler! 'Çocuklar savaşı düşünmek zorunda'

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi'nde Shamrock Rovers ile karşılaşacak olan Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

'HİÇBİR ŞEY ONLARI DURDURAMIYOR'

"Ukrayna'daki her şeyi seviyorum. Halk, özellikle savaş devam ederken, inanılmaz bir iş çıkarıyor. Hiçbir şey onları durduramıyor. Benim için bu inanılmaz bir şey. Bu, tüm Ukraynalıların, tüm gençlerin harika bir özelliği."

'BURAYA 16 SAATLİK BİR YOLCULUKLA GELDİK'

"Olumsuzluklardan bahsetmek istemiyorum. Öncelikle oyuncularıma “teşekkür ederim” demek istiyorum. Neden mi? Buraya 16 saatlik bir yolculukla geldik. 16 saat. Evet, her şey çok iyi organize edilmiş. Harika bir otobüsümüz, harika bir uçağımız var. Ama 16 saatlik bir yolculuğun ardından buradayız. Bu bir futbol takımı için çok zor."

'BİZİM İÇİN ZOR BİR YOLCULUKTU'

"Maç öncesi bir antrenman yapacağız ama bu normal bir idman olmayacak. Çünkü 16 saat yoldan geliyoruz. Bu bizim için çok zor bir yolculuktu. Öte yandan, her zaman olumlu yönlere odaklanıyoruz. Bunu nereden öğrendim? Ukraynalılardan. Ukrayna'da patlamalar olduğunda, füzeler ve insansız hava araçları uçtuğunda, insanlar yaşamaya devam ediyor. Onlara çok saygı duyuyorum."

- Ukrayna'da yaşanan tüm bu olaylar göz önüne alındığında, Ukrayna'da çalışmanın zorlukları neler?

'KIEV'DE BİR GECE GEÇİRSENİZ, FUTBOL HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMEZSİNİZ'

"Eğer sorarsanız, yüzlerce olumsuz şey sayabilirim, ama biz olumlu yönlere odaklanıyoruz. Ve tüm dünya liderlerine seslenmek istiyorum, Trump'a, belki Putin'e, belki Erdoğan'a, belki Zelenski'ye. Şu anda çocuklar için çok zor. Çocuklar savaşı düşünmek zorunda. Her şeyi düşünebilirler ama savaşı değil. Kiev'de bir gece geçirseniz, futbol hakkında konuşmak istemezsiniz.

Ama bu insanlar her gün bu koşullarda yaşıyor. Onlara derin saygı duyuyorum. Ukrayna halkını seviyorum. Oyuncularımı seviyorum. Kazanıp kazanmamaları önemli değil. Onlar için buradayım. Ayrıca Ukraynalıları ailem gibi görüyorum. Söylemek istediğim buydu, çünkü bu benim için çok duygusal bir konu."