Arda Turan'dan duygusal Lucescu sözleri: 'Bıraktığı miras her zaman bizimle olacak!'

#Shakhtar Donetsk#Arda Turan#Mircea Lucescu
Arda Turandan duygusal Lucescu sözleri: Bıraktığı miras her zaman bizimle olacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2026 11:00

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar ile karşıya karşıya gelecek. Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, basın toplantısında 80 yaşında hayatını kaybeden Mircea Lucescu için açıklamalarda bulundu.

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında bugün saat 22.00'de AZ Alkmaar ile karşılaşacak. 

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Arda Turan, 80 yaşında hayatını kaybeden efsane teknik direktör Mircea Lucescu için açıklamalarda bulundu:

Mircea Lucescu’nun ailesine en derin taziyelerimi sunuyorum. Kendisi hem benim için hem de Ukrayna ve Türk futbolu için büyük bir öğretmendi. Ülkem için çok önemli bir figürdü. Futbola kattıkları, gösterdikleri ve bıraktığı miras her zaman bizimle olacak.

Arda Turandan duygusal Lucescu sözleri: Bıraktığı miras her zaman bizimle olacak

Maça gelince, AZ Alkmaar çok iyi ve çekici futbol oynayan bir takım. Futbolda en tehlikeli rakipler, sonuçları sürekli dalgalanan takımlar değil, bir oyun kültürüne sahip olan takımlardır. AZ Alkmaar tam olarak böyle bir ekip. Farklı şekillerde gol atabiliyorlar, topa sahip olmayı seviyorlar ve çok kaliteli, göze hoş gelen futbol oynayan oyunculara sahipler.

Çok ciddi bir rakiple karşılaşacağız. Hem savunmada hem hücumda iyi oynamalıyız. Bu bir çeyrek final maçı ve AZ Alkmaar bu aşama için son derece layık bir rakip. Rakibimize ve oyun kültürlerine büyük saygı duyuyoruz, ancak biz de kim olduğumuzu biliyoruz. Bahanelerin arkasına saklanmadan iyi oynamaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Geri adım atmayacağız. Çeyrek finalin ilk maçında güzel bir karşılaşma olacağına inanıyorum.

Arda Turandan duygusal Lucescu sözleri: Bıraktığı miras her zaman bizimle olacak

Krakow’un giderek sizin için bir ev gibi olduğunu söyleyebilir miyiz?

Krakow’daki herkesle çok iyi ilişkilerimiz var ve bizi burada ağırladıkları için Polonya halkına, Polonya’ya ve Krakow sakinlerine içtenlikle minnettarız. Durum çok zor, bir savaş var ve mesele sadece füzelerle sınırlı değil, hayatımız kısıtlamalarla dolu. Savaş durumunda, her zaman sokağa çıkmak mümkün olmuyor, otobüsle seyahat etmekte ve sınır geçişlerinde sorunlar yaşanabiliyor. Elbette hayatta futboldan başka şeyler de var ve Ukrayna’da kalan insanlara biraz mutluluk getirmek istiyoruz.

Çeyrek finallerin, Avrupa kupalarında her takımın kupayı kazanabileceği aşama olduğu sıkça söylenir. Buna katılıyor musunuz? Shakhtar’ın gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Şansımız diğer tüm takımlarla aynı.

#Shakhtar Donetsk#Arda Turan#Mircea Lucescu

